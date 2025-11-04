Carly Rae Jepsen annuncia di essere incinta

DAL RAPPORTO DI LAVORO ALLE NOZZE

Nel 2023 Carly Rae Jepsen aveva raccontato a People di aver collaborato con l’attuale marito Cole MGN al suo album The Loveliest Time, che era uscito nello stesso anno. Il management della cantante li aveva fatti incontrare nel 2021, e presto il loro rapporto lavorativo si era trasformato in una relazione romantica. L'artista aveva definito una delle canzoni del disco, So Right, un “incontro fortuito”. Nell’apertura del brano, lei stessa si era chiesta se fosse o meno una “buona idea” per loro uscire insieme dopo l’orario di lavoro. “Prima sarei stata troppo timida per dire, “Vuoi fare uno sketch all’inizio?””, aveva raccontato. “Ma ora che siamo così vicini, è stato davvero divertente e giocoso dire, “Facciamo questo sketch drammatico anni Ottanta all’inizio, dove mi chiedi se dovrei venire e io dico di no, ma poi vengo comunque”". Aveva aggiunto: “Bisogna raggiungere un certo livello di comfort con qualcuno prima di poter raggiungere quei luoghi davvero giocosi, gioiosi e sperimentali”. Nel novembre 2022, in occasione del suo 37esimo compleanno, Jepsen aveva pubblicato su Instagram un video dove Cole le aveva portato a casa una torta piena di candele durante una festa. “Alla mia famiglia e ai miei amici: grazie per tutti i messaggi gentili, per il tavolo pieno di fiori e per il costante supporto. Sono ricca di amici e di parenti in questa vita. E al mio uomo Cole. Ho desiderato tante cose segrete, ma anche e soprattutto solo altri compleanni con te”, aveva scritto all’epoca. Nel giugno 2023, l’artista due volte candidata ai Grammy Awards aveva poi condiviso su Instagram un filmato di un altro brano, Shy Boy, dove lei e Cole MGN ballavano per strada tenendosi per mano. Ancora, nel settembre 2024 la cantante aveva condiviso sui social la notizia del fidanzamento ufficiale: “Molto fidanzati qui”, aveva scritto a corredo della foto dove aveva mostrato un anello dalla pietra scura. Infine, come ha recentemente riportato Vogue, il 4 ottobre 2025 la coppia si è sposata in una cerimonia intima di 100 invitati al Chelsea Hotel di New York. “Spesso nella vita immaginiamo le cose, e anche se la realtà può essere bella, non è mai così bella”, aveva detto Jepsen. “Questo giorno è sembrato un’eccezione. È stato meglio di qualsiasi nostro sogno più sfrenato. Ci siamo sentiti uniti per tutto il tempo, il che è stato davvero importante per noi. Infatti, avevamo persino inserito alcune canzoni speciali nella scaletta del DJ in modo che, indipendentemente da dove fossimo in quel momento, quando le avessimo ascoltate, ci saremmo ritrovati”.