Al Teatro dell’Opera è tornato in scena dopo più di 40 anni il balletto ricostruito dal grande coreografo scomparso più di due anni fa, definito l’archeologo della danza proprio per la sua capacità di recuperare titoli dell’Ottocento. Uno spettacolo che debuttò nel 1981 con protagonista Rudolf Nureyev che si innamorò subito del personaggio, come aveva raccontato Pierre Lacotte in un’intervista esclusiva a Sky Tg24 rilasciata tre anni fa piena di aneddoti vissuti insieme al leggendario danzatore
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider