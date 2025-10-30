Per un giorno la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo è diventata la Casa degli Artisti grazie a Never, il progetto fondato da Maverick Lo Bianco per unire culture e talenti attraverso l’arte. Durante l’evento è stata presentata la trilogia “Mediterraneo”, simbolo di pace e rinascita, con la partecipazione di Mons. Antonio Staglianò, artisti, registi e personalità del mondo culturale e spirituale.

Per un giorno, il 28 Ottobre 2025, la Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo, a Roma, è diventata la Casa degli artisti grazie ad un evento simbolico ideato da Never – The House of Artists, progetto fondato da Maverick Lo Bianco con l’obiettivo di riunire artisti, sportivi e celebrità internazionali in un luogo di dialogo tra identità e culture diverse, dove l’arte diventa strumento di unione, consapevolezza, rinascita e amore.

Arte, cinema e spiritualità hanno dunque anticipato la nascita della Casa degli artisti con la proiezione della trilogia di cortometraggi Mediterraneo, che, a firma dello stesso Lo Bianco, propone il Mediterraneo quale simbolo di unione tra popoli e culture.

Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, S.E. Mons. Antonio Staglianò ha introdotto la serata con una riflessione sul valore spirituale e culturale dell’incontro tra le arti. Ha sostenuto e sottolineato l’importanza di comunicare attraverso il linguaggio della bellezza ed esposto la volontà di riempire piazza del Popolo e la Chiesa degli artisti, supportando inoltre l’iniziativa di Maverick di voler riaprire il teatro Quirinetta per farlo diventrare la Casa degli artisti dove formare nuovi giovani talenti.

“Nel 2020 mi sono trasferito a Londra, ma oggi torno in Italia a distanza di cinque anni con un obiettivo: riunire artisti da ogni parte del mondo qui a Roma. Con Never e con la trilogia Mediterraneo ho portato la cultura italiana oltre i confini nazionali: dal Canada all’Arabia Saudita, dal Regno Unito fino al cuore di Roma. Ed è proprio qui che presento per la prima volta la trilogia completa all’interno della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo” ha dichiarato Maverick Lo Bianco, che ha inoltre dedicato la celebrazione allo stilista Gianni Versace e al cantante britannico Liam Payne, al quale è profondamente legato.

Dall’artista Angiolina Marchese a Carlo Bianchini, produttore del programma televisivo. È sempre Fiesta, passando per il comico Mario Zamma, le attrici Annalisa Picconi, Eleonora Vallone, Gaia Zucchi e Natalia Simonova e gli attori Davide Argenti e Gaetano Russo, tanti sono stati gli ospiti nazionali e internazionali presenti, compresi i registi Riccardo Ferrero, Kristina Sarkyte e Sabina Pariante e il musicista Al Festa, il quale, pronipote del dottore che ha curato Padre Pio, sta organizzando in proposito una mostra molto importante proprio con Never.

Virendra Sahu, co-produttore di Mediterraneo – La Nascita e presidente della SOL Motion Foundation, ha rivelato di essere profondamente ispirato al messaggio di pace che Maverick vuole trasmettere e, proprio partendo da Roma, intende arrivare in Oriente con nuovi progetti cinematografici, anche in India; mentre, Ispirato dalle parole di filosofi greci, Davide Cosco, regista di Mediterraneo – Le Origini, ha voluto rendere omaggio alla Magna Grecia e sta lavorando con Maverick allo sviluppo di un nuovo progetto con un forte messaggio in chiave spirituale.

Presenti anche S.E. Mons. Salvatore Costanzo, Arcivescovo della Chiesa Vetero Cattolica Missionaria Apostolica, il Prof. Nicola Rombolà, il quale ha posto al centro della riflessione il fatto che il Mediterraneo deve essere il luogo dove risvegliare nuovamente quella coscienza millenaria che anima l’essere umano, e diversi esponenti politici, tra cui l’onorevole Mario Tassone che ha espresso il suo sostegno verso la riapertura del Quirinetta con un invito ai colleghi ad interessarsi al “noi” togliendo di mezzo l’”io” che impera in tempi moderni.