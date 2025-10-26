Offerte Sky
Spettacolo

Peeping Tom in Triennale, cronache visionarie da un campo di battaglia sospeso nel tempo

Chiara Ribichini

Foto: Sanne De Block

La compagnia belga, da anni ai massimi vertici del teatro danza, ha portato in scena alla Triennale di Milano "Chroniques", uno spettacolo che si interroga sulle possibilità di convivenza e interazione tra essere umano e natura. Un lavoro che esplora la fluidità del tempo e della coscienza umana intrecciando realtà, leggende e percezioni. Un viaggio che trascina lo spettatore in un mondo dove tutto sembra deflagrato per riportarlo forse a quel bisogno primario di vita e condivisione. La recensione

