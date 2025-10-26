La compagnia belga, da anni ai massimi vertici del teatro danza, ha portato in scena alla Triennale di Milano "Chroniques", uno spettacolo che si interroga sulle possibilità di convivenza e interazione tra essere umano e natura. Un lavoro che esplora la fluidità del tempo e della coscienza umana intrecciando realtà, leggende e percezioni. Un viaggio che trascina lo spettatore in un mondo dove tutto sembra deflagrato per riportarlo forse a quel bisogno primario di vita e condivisione. La recensione