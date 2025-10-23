Lorella Cuccarini e Marco Columbro, la reunion a This is Me

La seconda puntata di This is Me ha visto protagonista Lorella Cuccarini. Che, insieme a Silvia Toffanin, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. E ha ricevuto qualche (bella) sorpresa inattesa.

La reunion con Marco Columbro

Lorella Cuccarini ha raccontato il suo passato, quella sua lunghissima carriera tv che - ancora oggi - la vede elencata tra i volti più noti del piccolo schermo. Silvia Toffanin, che di This is Me è la padrona di casa, l'ha ascoltata, l'ha incalzata. E l'ha poi sorpresa, facendo entrare in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (con loro, Cuccarini ha condotto Odiens, Paperissima e La Stangata).

Ma, Ezio ed Enzo, non erano soli. "Cara Lorella, ti abbiamo portato un amico che è anche una vittima", hanno annunciato i due conduttori. "Questa è una réunion", ha dunque esclamato Silvia Toffanin, facendo entrare Marco Columbro.

"La prima volta che ho incontrato Lorella mi dissero: 'Lavorerai con questa ragazza molto brava, una ballerina'. L'appuntamento era in sala prove il giorno dopo alle 10 del mattino. Quando sono arrivato mi ha mostrato subito una coreografia di Fred Astaire e Ginger Rogers da replicare. Pensai: 'Non la farò mai!' E lei subito mi rispose: 'Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai'". Il giorno dopo, ha scherzato Columbro, i suoi muscoli erano distrutti. Mentre Lorella, che pareva fatta di gomma, era in ottima forma.

Come funziona This is Me

Format televisivo italiano in onda in prima serata su Canale 5, This is Me è condotto da Silvia Toffanin e ideato da Maria De Filippi. Il suo concept è quello di celebrare e raccontare il percorso di vita, formazione e successo di artisti, ballerini, cantanti e sportivi. Ogni puntata mescola interviste, esibizioni, narrazione delle tappe della carriera dei protagonisti, oltre a performance dal vivo e momenti emozionali.