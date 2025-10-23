Lorella Cuccarini e Marco Columbro, la reunion a This is Me

Lorella Cuccarini e Marco Columbro, la reunion nel programma This is MeSpettacolo
Protagonista della seconda puntata di "This is Me", la conduttrice tv ha ricevuto visite a sorpresa: quella di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ma, soprattutto, quella di Marco Columbro con cui, negli anni Novanta, ha dominato il piccolo schermo
La seconda puntata di This is Me ha visto protagonista Lorella Cuccarini. Che, insieme a Silvia Toffanin, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. E ha ricevuto qualche (bella) sorpresa inattesa.
La reunion con Marco Columbro
Lorella Cuccarini ha raccontato il suo passato, quella sua lunghissima carriera tv che - ancora oggi - la vede elencata tra i volti più noti del piccolo schermo. Silvia Toffanin, che di This is Me è la padrona di casa, l'ha ascoltata, l'ha incalzata. E l'ha poi sorpresa, facendo entrare in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (con loro, Cuccarini ha condotto Odiens, Paperissima e La Stangata).
Ma, Ezio ed Enzo, non erano soli. "Cara Lorella, ti abbiamo portato un amico che è anche una vittima", hanno annunciato i due conduttori. "Questa è una réunion", ha dunque esclamato Silvia Toffanin, facendo entrare Marco Columbro.
"La prima volta che ho incontrato Lorella mi dissero: 'Lavorerai con questa ragazza molto brava, una ballerina'. L'appuntamento era in sala prove il giorno dopo alle 10 del mattino. Quando sono arrivato mi ha mostrato subito una coreografia di Fred Astaire e Ginger Rogers da replicare. Pensai: 'Non la farò mai!' E lei subito mi rispose: 'Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai'". Il giorno dopo, ha scherzato Columbro, i suoi muscoli erano distrutti. Mentre Lorella, che pareva fatta di gomma, era in ottima forma.
Come funziona This is Me
Format televisivo italiano in onda in prima serata su Canale 5, This is Me è condotto da Silvia Toffanin e ideato da Maria De Filippi. Il suo concept è quello di celebrare e raccontare il percorso di vita, formazione e successo di artisti, ballerini, cantanti e sportivi. Ogni puntata mescola interviste, esibizioni, narrazione delle tappe della carriera dei protagonisti, oltre a performance dal vivo e momenti emozionali.
Marco Columbro oggi
Nel dicembre 2001, Marco Columbro fu colpito da un’emorragia cerebrale, e finì in coma. Al risveglio raccontò. di non riconoscersi, di dover re-imparare cose basilari come se fosse "un bambino in un corpo adulto". Seppure fisicamente si riprese, raccontò che - quell'evento - pose fine alla sua carriera televisiva. O, comunque, la cambiò molto. Oggi si dedica prevalentemente al teatro, e gestisce una country house in provincia di Siena.
Il successo con Lorella Cuccarini
Marco Columbro e Lorella Cuccarini hanno formato una delle coppie televisive più amate dagli anni ’80 ai primi 2000, protagonisti di alcuni dei programmi di maggior successo di Mediaset. La loro collaborazione più celebre è stata Buona Domenica, che hanno condotto insieme dal 1993 al 1997, rendendola un punto di riferimento della domenica televisiva italiana grazie al mix di musica, giochi, interviste e momenti di spettacolo. Insieme hanno poi guidato Paperissima – Errori in TV, programma comico ideato da Antonio Ricci, e soprattutto il varietà cult Trenta ore per la vita, maratona televisiva benefica a favore della ricerca scientifica e delle famiglie in difficoltà, che riscosse enorme successo e raccolse fondi record.