Ciocomiti accelera il suo piano di crescita: nuove aperture strategiche, ingresso nel programma ELITE e il nuovo museo
Continua il piano di espansione di Ciocomiti, l’azienda trentina che ha rivoluzionato il mondo del cioccolato artigianale grazie al suo processo unico di affinamento in quota. Grazie a una solida strategia industriale e a un forte radicamento territoriale, Ciocomiti sta rapidamente consolidando la propria leadership nel mercato del cioccolato di alta qualità. L’azienda investe con convinzione nell’innovazione e nel rafforzamento della rete retail per offrire un’esperienza unica e autentica ai propri clienti.
Il supporto della Borsa Italiana
Dalla sua fondazione nel 2014, Ciocomiti ha costruito un percorso di crescita solido e coerente, profondamente radicato nel territorio trentino ma con una visione rivolta al mercato nazionale. Il primo quadrimestre 2025 ha registrato un aumento del fatturato del 20% rispetto all’anno precedente, risultato sostenuto da una campagna di raccolta fondi da 3 milioni di euro e da importanti investimenti in innovazione, produzione e retail.
Il brand entra ora ufficialmente nel programma ELITE di Borsa Italiana, piattaforma di eccellenza dedicata alle imprese ad alto potenziale. ELITE offre strumenti strategici, visibilità e accesso a una rete internazionale di investitori e partner, accompagnando le aziende verso nuove sfide nei mercati dei capitali. L’ingresso di Ciocomiti in questo circuito testimonia la solidità e l’ambizione del progetto industriale, sempre più orientato all’innovazione e all’internazionalizzazione.
Nuove aperture strategiche per rafforzare la presenza nel Nord Italia
Dopo il successo dei primi punti vendita a Ortisei, Madonna di Campiglio e Passo del Tonale, e l’inaugurazione nel 2024 della nuova sede produttiva a Dimaro Folgarida, che ospita anche il primo Ciocomiti Café, l’azienda si prepara a una fase di forte espansione retail. Tra le novità più rilevanti, il 16 Ottobre ha aperto le porte il punto vendita di Bolzano, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Walther Park, un hub urbano innovativo che ospita realtà d’eccellenza del territorio. Lo store Ciocomiti propone uno spazio esclusivo dedicato alla vendita e alla degustazione, portando nel cuore dell’Alto Adige l’esperienza unica del cioccolato d’alta quota. Parallelamente è in programma un’apertura a Trento a fine novembre, a conferma della strategia di crescita del brand che punta a consolidare la propria presenza nel Nord Italia. Entro il 2027, il piano prevede l’apertura di ulteriori otto punti vendita, rafforzando la rete distributiva e avvicinando sempre più consumatori all’eccellenza Ciocomiti.
Un museo esperienziale unico in Italia
A completare questa fase di espansione, Ciocomiti annuncia tra la fine del 2025 e il 2026 l’inaugurazione di un museo esperienziale e sensoriale dedicato al cioccolato, che sorgerà all’interno della sede di Dimaro Folgarida. Su una superficie di oltre 350 metri quadri, il museo offrirà un percorso immersivo alla scoperta dell’intera filiera del cacao, dalla coltivazione alla trasformazione, attraverso installazioni multimediali, attività interattive e ambientazioni evocative.
Pensato per tutte le età, il museo diventerà un polo culturale e turistico senza precedenti in Italia. I visitatori potranno vivere un vero e proprio viaggio bean-to-bar, esplorando da vicino le origini del cacao, le tecniche di lavorazione artigianale e i segreti del celebre “cioccolato d’altura” firmato Ciocomiti, macinato a pietra e affinato in quota.
Guardando al futuro, Ciocomiti conferma il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio agroalimentare trentino e nel promuovere l’innovazione come leva strategica per la crescita sostenibile. Con solide radici nel territorio e uno sguardo aperto ai mercati internazionali, l’azienda si posiziona come un’eccellenza italiana in grado di coniugare tradizione, qualità e esperienza.