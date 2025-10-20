Ciocomiti accelera il suo piano di crescita: nuove aperture strategiche, ingresso nel programma ELITE e il nuovo museo

nuove aperture strategiche, ingresso nel programma ELITE e il nuovo museo Continua il piano di espansione di Ciocomiti, l’azienda trentina che ha rivoluzionato il mondo del cioccolato artigianale grazie al suo processo unico di affinamento in quota. Grazie a una solida strategia industriale e a un forte radicamento territoriale, Ciocomiti sta rapidamente consolidando la propria leadership nel mercato del cioccolato di alta qualità. L’azienda investe con convinzione nell’innovazione e nel rafforzamento della rete retail per offrire un’esperienza unica e autentica ai propri clienti.

Il supporto della Borsa Italiana Dalla sua fondazione nel 2014, Ciocomiti ha costruito un percorso di crescita solido e coerente, profondamente radicato nel territorio trentino ma con una visione rivolta al mercato nazionale. Il primo quadrimestre 2025 ha registrato un aumento del fatturato del 20% rispetto all’anno precedente, risultato sostenuto da una campagna di raccolta fondi da 3 milioni di euro e da importanti investimenti in innovazione, produzione e retail. Il brand entra ora ufficialmente nel programma ELITE di Borsa Italiana, piattaforma di eccellenza dedicata alle imprese ad alto potenziale. ELITE offre strumenti strategici, visibilità e accesso a una rete internazionale di investitori e partner, accompagnando le aziende verso nuove sfide nei mercati dei capitali. L’ingresso di Ciocomiti in questo circuito testimonia la solidità e l’ambizione del progetto industriale, sempre più orientato all’innovazione e all’internazionalizzazione. Nuove aperture strategiche per rafforzare la presenza nel Nord Italia Dopo il successo dei primi punti vendita a Ortisei, Madonna di Campiglio e Passo del Tonale, e l’inaugurazione nel 2024 della nuova sede produttiva a Dimaro Folgarida, che ospita anche il primo Ciocomiti Café, l’azienda si prepara a una fase di forte espansione retail. Tra le novità più rilevanti, il 16 Ottobre ha aperto le porte il punto vendita di Bolzano, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Walther Park, un hub urbano innovativo che ospita realtà d’eccellenza del territorio. Lo store Ciocomiti propone uno spazio esclusivo dedicato alla vendita e alla degustazione, portando nel cuore dell’Alto Adige l’esperienza unica del cioccolato d’alta quota. Parallelamente è in programma un’apertura a Trento a fine novembre, a conferma della strategia di crescita del brand che punta a consolidare la propria presenza nel Nord Italia. Entro il 2027, il piano prevede l’apertura di ulteriori otto punti vendita, rafforzando la rete distributiva e avvicinando sempre più consumatori all’eccellenza Ciocomiti.