L’étoile ha appena cominciato una nuova fase della sua carriera. Dal 1° settembre dirige infatti il Wiener Staatsballett e l’Accademia. “C’è una bella atmosfera, la compagnia è molto carica. Stiamo lavorando e puntiamo all’eccellenza perché è con quella che si va in scena” dice a Sky Tg24 a ridosso dell’attesissima prima di Kallirhoe, balletto di Ratmansky. E ai giovani danzatori dice: “Non bisogna aver paura di non essere all’altezza, questa sensazione è normale. Ma la fragilità può essere trasformata in forza”