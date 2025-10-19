Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Alessandra Ferri e il nuovo inizio a Vienna: “La danza diventa arte quando è verità”

Chiara Ribichini

Foto: Andreas Jakwerth

L’étoile ha appena cominciato una nuova fase della sua carriera. Dal 1° settembre dirige infatti il Wiener Staatsballett e l’Accademia. “C’è una bella atmosfera, la compagnia è molto carica. Stiamo lavorando e puntiamo all’eccellenza perché è con quella che si va in scena” dice a Sky Tg24 a ridosso dell’attesissima prima di Kallirhoe, balletto di Ratmansky. E ai giovani danzatori dice: “Non bisogna aver paura di non essere all’altezza, questa sensazione è normale. Ma la fragilità può essere trasformata in forza”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ