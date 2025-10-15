Don Chisciotte in marionette all’Atelier Carlo Colla di Milano

Esplora tutte le offerte Sky
Don Chisciotte prende vita in marionette all’Atelier Carlo Colla & Figli a Milano

Spettacolo

Un viaggio nel romanzo cavalleresco in una nuova produzione 2025 dell’Associazione Grupporiani: l’eroe di Cervantes torna in scena con 95 marionette, musiche dal balletto di Minkus e scenografie d’autore

Dal romanzo classico di Miguel de Cervantes e da un raro copione manoscritto del 1879, mai rappresentato prima, nasce la nuova produzione teatrale “Don Chisciotte” firmata dall’Associazione Grupporiani. Lo spettacolo (VIDEO), che torna dopo il debutto lo scorso giugno all’Atelier Carlo Colla & Figli di Milano, porta in scena il celebre Cavaliere errante e il suo fedele scudiero Sancho Panza attraverso una riduzione per marionette, accompagnata dalle musiche tratte dall’omonimo balletto di Aloisius Ludwig Minkus, reinterpretate per orchestra e pianoforte.

Marionette e visioni cavalleresche

Lo spettacolo esplora il mondo immaginifico di Alonso Quijano, trasformato in Don Chisciotte de la Mancia, e delle sue avventure tra mulini a vento e principesse inesistenti. La follia visionaria del protagonista si intreccia con la concretezza di Sancho Panza, il cui ruolo di “maschera” restituisce al pubblico il contatto con la realtà. Le marionette diventano strumenti privilegiati per rappresentare questo universo sospeso tra illusione e concretezza, dove ogni gesto e ogni scenario raccontano l’epopea di un cavaliere che insegue ideali di giustizia, amore e riscatto dalla povertà.

Approfondimento

Targa Tenco, Paolo Benvegnù: “Come Don Chisciotte adoro fantasticare"

Arte, tecnica e magia in scena

La regia è affidata a Franco Citterio e Giovanni Schiavolin, mentre le nuove sculture, scenografie e luci portano la firma di Franco Citterio. I costumi sono realizzati da Maria Grazia Citterio e Cecilia Di Marco. Otto marionettisti e un cast di voci recitanti registrate nel 2025, tra cui Marco Balbi e Lorella De Luca, animano 95 marionette e 13 cambi di scenografia, in un percorso scenico che alterna paesaggi assolati e biblioteche polverose, cavalieri e animali, per un totale di 490 metri quadrati di carta, tela e tulle dipinti.

Programma e informazioni

Lo spettacolo andrà in scena da sabato 18 ottobre a domenica 9 novembre 2025 presso l’Atelier Carlo Colla & Figli di via Montegani 35/1 a Milano, con repliche serali il giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:00 e la domenica alle 16:00. Sono inoltre previste matinée dedicate alle scuole, il martedì e il mercoledì alle 10:00. La durata è di 80 minuti in atto unico e lo spettacolo è consigliato a partire dai 6 anni. I biglietti variano da 8 a 16 euro con diverse riduzioni e convenzioni attive, tra cui Invito a Teatro, CartaEffe, MuseoCity e Teatri Possibili. Per favorire un pubblico sempre più ampio, la rappresentazione sarà sopratitolata in lingua italiana. 

Don Chisciotte della compagnia Carlo Colla & Figli
Don Chisciotte della compagnia Carlo Colla & Figli

