Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Divina Commedia Reloaded, in scena l’incredibile mondo magico e visionario dei NoGravity

Chiara Ribichini

La compagnia, diretta da Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu, è tornata a Milano, al Teatro Lirico, con uno dei loro spettacoli di punta. Un viaggio dall’Inferno al Paradiso di Dante in un non luogo dove tutto è simbolo. Dove i corpi danno vita a figure o architetture che sembrano ultraterrene. In cui i danzatori si muovono in uno spazio con una doppia prospettiva che cambia la percezione dello spettatore e lo trascina in un universo in cui l’arte si fonde con l’immaginazione e diventa poesia. La recensione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ