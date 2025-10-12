La compagnia, diretta da Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu, è tornata a Milano, al Teatro Lirico, con uno dei loro spettacoli di punta. Un viaggio dall’Inferno al Paradiso di Dante in un non luogo dove tutto è simbolo. Dove i corpi danno vita a figure o architetture che sembrano ultraterrene. In cui i danzatori si muovono in uno spazio con una doppia prospettiva che cambia la percezione dello spettatore e lo trascina in un universo in cui l’arte si fonde con l’immaginazione e diventa poesia. La recensione