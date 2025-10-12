Morto il padre di Bianca Guaccero, l'ultimo saluto dell'attrice

Un legame forte

L’attrice non aveva mai nascosto il legame col padre, parlandone spesso. Durante la partecipazione a Ballando con le stelle, aveva voluto dedicargli la sua prima esibizione: “Abbiamo un rapporto bellissimo. Lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”, aveva detto. Un’altra volta aveva raccontato dei problemi di salute del padre, che in passato era stato trasportato d’urgenza in ospedale per complicazioni cardiache. “Lasciai Milano e partii subito per tornare a Bitonto – aveva raccontato – Ho pianto per tutte le 14 ore del viaggio. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me”.