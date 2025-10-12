Esplora tutte le offerte Sky
Morto il padre di Bianca Guaccero, l'ultimo saluto dell'attrice

Spettacolo
©Getty

L'uomo, Ettore, aveva 81 anni e un legame fortissimo con la figlia. Il messaggio su Instagram: "Ti amerò per sempre"

Bianca Guaccero piange la morte del padre Ettore, scomparso venerdì 10 ottobre a 81 anni, e per salutarlo sceglie un messaggio molto semplice affidato a una storia sul suo profilo Instagram. Quattro parole su sfondo nero: “Ti amerò per sempre”, così l’attrice ha voluto condividere il dolore per la perdita del genitore a cui l’ultimo saluto è stato dato nel corso dei funerali tenutisi sabato 11 ottobre alle 16 nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, nella città metropolitana di Bari.

Un legame forte

L’attrice non aveva mai nascosto il legame col padre, parlandone spesso. Durante la partecipazione a Ballando con le stelle, aveva voluto dedicargli la sua prima esibizione: “Abbiamo un rapporto bellissimo. Lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”, aveva detto. Un’altra volta aveva raccontato dei problemi di salute del padre, che in passato era stato trasportato d’urgenza in ospedale per complicazioni cardiache. “Lasciai Milano e partii subito per tornare a Bitonto – aveva raccontato – Ho pianto per tutte le 14 ore del viaggio. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me”.

Le condoglianze di Ballando con le stelle

A marzo, il padre l’aveva sorpresa con un videomessaggio nel corso di un’ospitata dell’attrice a Verissimo, facendola commuovere. Il compagno di Bianca Guaccero, il ballerino Giovanni Pernice, conosciuto proprio durante il programma, ha avuto un pensiero per lei: “Fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo”. Anche la conduttrice Milly Carlucci si è unita alle condoglianze a nome del programma. 

