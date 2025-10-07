SWING’N’MILAN!, torna la magica atmosfera anni ’30

Si va dai concerti delle più grandi band nazionali e internazionali, alle esibizioni e masterclass di ballerini provenienti da ogni parte del mondo, fino alle lezioni di diverso livello compreso quello dei “primi passi” dedicato a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina: lo Spirit de Milan, con le sue atmosfere vintage e il suo fascino industrial, si trasforma nel Tempio dello Swing in occasione della XIII edizione del Festival Internazionale dello Swing. Tre giorni di musica dal vivo, ballo, dj set, competizioni e corner vintage animeranno il locale milanese, trasformandolo ancora una volta in un viaggio nel tempo verso l’energia travolgente degli anni ‘30 e ‘40.

UN MANTRA CHE SI RIPETE OGNI ANNO, UN PONTE TRA ITALIA E USA

Il Festival è arrivato alla 13esima edizione ed è come un mantra che si ripete ogni anno. Le musiche sono quelle composte negli anni ’30 e ’40. Sono cambiate le persone, la comunità si è ingrandita ed evoluta, ci racconta l’ideatore Luca Locatelli, affiancato nella direzione artistica da Matteo De Stefano.

“Era poco prima del 2013, mi avvicinai allo swing in occasione di uno spettacolo a Milano e dell’incontro con i ballerini che ancora oggi calcano la scena internazionale del ballo” dice Locatelli. “Tra loro c’era una coppia di ragazzi italiani, Vincenzo Fesi e Simona Gregorio, (precursori e fondatori di questa disciplina in Italia). Da lì è nata la passione e l’idea di organizzare un Festival che costituisce un ponte tra Italia e Stati Uniti. La scelta di queste date non è casuale. Il 12 ottobre – infatti – corrisponde al giorno della scoperta dell’America e ci sembrava il giorno più adatto! Dal 2017 al 2019 abbiamo avuto con noi Norma Miller, ballerina della prima era del ballo a New York. Una donna di un’energia clamorosa, ed è stata una testimonianza davvero unica”

Dunque, pronti via, per un’edizione che si preannuncia anche quest’anno all’insegna del successo e dell’affluenza da record. Sono in arrivo sulla doppia ballroom dello Spirit de Milan migliaia di ballerini provenienti da almeno da 14 nazioni diverse. Tra loro anche insegnanti di rilevanza internazionale, perché speciale si preannuncia anche la parte didattica.

LO SWING TRA DANZA, ENERGIA E CONNESSIONE TRA LE PERSONE

Il genere musicale nato negli anni ’20 negli Stati Uniti porta con sé non un’energia clamorosa. I requisiti per imparare ballarlo? Sfidare la pista, avere senso del ritmo e la capacità di farsi portare dal ritmo della musica. Il bounce è l’oscillazione, il rimbalzo che è alla base di tutto quello che poi succederà in pista. E al di là delle performance, c’è proprio una filosofia meravigliosa che è dietro lo swing, fatta di rapporti tra musicisti e ballerini: i valori sono rispetto, sintonia, connessione tra le persone.

Gli insegnanti che partecipano a questa nuova edizione incarnano lo spirito del festival: tecnica, passione e capacità di trasmettere l’anima dello swing: Pamela & Tadas, coppia nata sulla pista in Lituania, portano un approccio che valorizza l’improvvisazione e lo stile personale; Jill & Alex, con background nella danza contemporanea e nel breakdance, trasmettono l’essenza più autentica del Lindy Hop old school, mescolando energia e ricerca stilistica; Isabella & Pontus, record di medaglie d’oro ai campionati svedesi, offrono un metodo pedagogico che sviluppa la consapevolezza e l’identità di ogni ballerino; Sonia & Hector, pionieri della scena swing spagnola, diffondono il Lindy Hop nel mondo con uno stile basato su comunicazione, rimbalzo e qualità del movimento.

IL PROGRAMMA DELLA XIII EDIZIONE DI SWING ‘N’ MILAN

Venerdì 10 ottobre il palco sarà tutto per il carismatico Gordon Webster, pianista e bandleader di fama mondiale newyorkese per la prima volta a Milano, amatissimo dalla scena lindy hop. A infiammare la pista ci sarà anche la lezione primi passi di Golden Swing Society, la competizione Mi & Ti (Mix and Match) e lo swing dj set di Dj Big Mama, Dj Jockey Jump e Mr Dip.

Sabato 11 ottobre sarà una notte imperdibile: si alterneranno la potenza travolgente della NP Big Band, l’energia senza fine di Gordon Webster e la Strictly Lindy Hop Couple Competition con i migliori ballerini internazionali, per poi concludere con lo swing dj set di Dj Big Mama, Dj Jockey Jump e Mr Dip. Durante la serata la lezione primi passi di Golden Swing Society e lo show degli insegnanti di ballo di questa edizione di Swing’n’Milan!

Domenica 12 ottobre chiusura in grande stile con la Monday Orchestra, 18 musicisti guidati da Luca Missiti che proporranno standard jazz, swing e arrangiamenti originali. Lezione primi passi di Golden Swing Society e dance show di Woopie Gals e Milano Swing Team. A fine serata è obbligatorio scatenarsi con lo swing dj set di Dj Big Mama e Dj Jockey Jump!

Oltre alle serate del festival, Swing’n’Milan propone un camp intensivo di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali. Otto ore di workshop suddivise tra sabato e domenica offriranno la possibilità a ballerini di ogni livello – da chi ha appena iniziato fino ai professionisti più esperti – di approfondire tecnica, musicalità e improvvisazione. Sono previsti quattro livelli (Intermediate, Advanced, Expert, Pro) per Lindy Hop e un livello Expert per Solo Jazz.

La mission di Swing’n’Milan? Irradiare tanta energia positiva!