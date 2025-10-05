La prima edizione di Caracalla Danza, iniziativa della Soprintendenza speciale di Roma realizzata assieme al Centro Coreografico nazionale Aterballetto, è stata l’evento di fine estate. In scena suggestivi lavori di coreografi contemporanei scelti accuratamente per l’incantevole contesto delle antiche terme romane in cui è tornata a scorrere l’acqua. Tra questi un commovente e poetico omaggio di Marco Goecke a Pina Bausch e Limen, creazione di Diego Tortelli nata proprio per l’occasione. La recensione