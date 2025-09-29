Morto Federico Grassi, attore teatrale che lavorò con Gassmann e Fo

Sabato 27 settembre, all'età di 67 anni, si è spento l'artista che - dal 2006 al 2010 - ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico dell’Officina Teatrale degli Anacoleti, e che dal 2022 era direttore artistico della prosa e delle Giornate Pirandelliane presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio