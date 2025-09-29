Morto Federico Grassi, attore teatrale che lavorò con Gassmann e Fo

Morto Federico Grassi, attore teatrale che lavorò con Gassmann e FoSpettacolo
Sabato 27 settembre, all'età di 67 anni, si è spento l'artista che - dal 2006 al 2010 - ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico dell’Officina Teatrale degli Anacoleti, e che dal 2022 era direttore artistico della prosa e delle Giornate Pirandelliane presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio
Federico Grassi, prolifico attore teatrale che, in carriera, ha collaborato coi più grandi, si è spento sabato 27 settembre all'età di 67 anni.
La carriera
Federico Grassi ha debuttato al Teatro Sociale di Busto Arsizio nel 1982, interpretando Questa sera si recita a soggetto sotto la direzione di Delia Cajelli. Al Social, è tornato oltre quarant'anni dopo, per volere di Daniele Geltrudi.
In carriera, Grassi ha lavorato coi più grandi nomi del teatro italiano, da Vittorio Gassman a Dario Fo, da Franca Rame a Giorgio Strelher, fino a Gianni Agus, Turi Ferro, Andrea Roncato e Gabriele Ferzetti.
Tra gli spettacoli teatrali che ha portato in scena troviamo il Macbeth di William Shakespeare, per la regia di Vittorio Gassman, L’avaro di Moliere diretto da Turi Ferro, e l'Edipo di Renzo Rosso diretto da Pino Micol. Sul piccolo schermo, ha recitato ne Il campione e il bandito con Beppe Fiorello, La donna della domenica (diretto da Giulio Base) e in Rocco Schiavone 2 nel ruolo di Rodolfo.
La direzione artistica
Direttore Artistico dell’Officina Teatrale degli Anacoleti, compagnia stabile di Vercelli, dal 2006 al 2010, Federico Rossi ha firmato regie di decine di spettacoli, da L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello all'Edipo re di Sofocle. Dal 2022 era Direttore Artistico della Prosa e delle Giornate Pirandelliane presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio, laddove già era stato per guidare la scuola di teatro.