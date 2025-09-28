In prima mondiale al Teatro alla Scala Anna A., la nuova opera commissionata a Silvia Colasanti su libretto dello scrittore e traduttore Paolo Nori. In scena la vita della poetessa russa, una delle più grandi voci del Novecento, che sfidò la dittatura di Stalin. “Una vita, la sua, così complessa e piena che è già teatro. Una storia che ci insegna che ci sono artisti che amano la loro patria e scelgono di restare e contrastare il potere con la loro arma: l’arte” spiega la compositrice a Sky Tg24. L’intervista