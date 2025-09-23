Una nuova avventura per il Professor Robert Langdon. Misteri e cospirazioni da risolvere, in una nuova città: Dan Brown torna con "L’ultimo segreto", romanzo ambientato a Praga. Un libro pensato in circa otto anni, con sveglia alle quattro tutti i giorni e quasi ventimila pagine complessive scritte, poi selezionate e ridotte. Uno scritto che diventerà presto una serie televisiva in più episodi, da vedere tutta d’un fiato. Il nostro viaggio nella Praga de "L’ultimo segreto" con lo scrittore americano