"L'ultimo segreto", a Praga con Dan Brown: "Otto anni di lavoro, scritte ventimila pagine"

Valentina Clemente

Foto di Jan Krikava

Una nuova avventura per il Professor Robert Langdon. Misteri e cospirazioni da risolvere, in una nuova città: Dan Brown torna con "L’ultimo segreto", romanzo ambientato a Praga. Un libro pensato in circa otto anni, con sveglia alle quattro tutti i giorni e quasi ventimila pagine complessive scritte, poi selezionate e ridotte. Uno scritto che diventerà presto una serie televisiva in più episodi, da vedere tutta d’un fiato. Il nostro viaggio nella Praga de "L’ultimo segreto" con lo scrittore americano

