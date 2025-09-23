"L'ultimo segreto", a Praga con Dan Brown: "Otto anni di lavoro, scritte ventimila pagine"
Una nuova avventura per il Professor Robert Langdon. Misteri e cospirazioni da risolvere, in una nuova città: Dan Brown torna con "L’ultimo segreto", romanzo ambientato a Praga. Un libro pensato in circa otto anni, con sveglia alle quattro tutti i giorni e quasi ventimila pagine complessive scritte, poi selezionate e ridotte. Uno scritto che diventerà presto una serie televisiva in più episodi, da vedere tutta d’un fiato. Il nostro viaggio nella Praga de "L’ultimo segreto" con lo scrittore americano
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider