La prima ballerina della Scala torna sul tavolo rosso del celebre capolavoro di Maurice Béjart che chiude il Trittico in scena dal 22 settembre al 3 ottobre. “È un crescendo, un vortice che trascina noi e il pubblico”, sottolinea. Poi racconta le difficoltà ma anche la bellezza degli altri due titoli: Études di Harald Lander, assente da più di 20 anni dal palco del Piermarini, e Petite Mort di Jiří Kylián. Tre coreografie che sono un vero tributo alla danza e alle sue molteplici forme di espressione. L’intervista