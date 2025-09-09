Afef Jnifen annuncia la fine del matrimonio con Alessandro Del Bono

La 61enne ha postato una storia su Instagram, per dare la notizia ai followers. Lei e Del Bono si erano sposati a Saint Tropez nel 2021, dopo un fidanzamento lungo tre anni

Dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera, nel 2018, Afef Jnifen ha ritrovato l’amore con Alessandro Del Bono , manager milanese e amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. La loro relazione è sbocciata in gran riserbo, lontano dai riflettori, con pochi scatti condivisi sui social. Nel 2019 sono iniziati a circolare i primi rumors su un possibile fidanzamento (sembra che Del Bono le abbia fatto la proposta durante una vacanza a Positano). Le nozze, inizialmente previste per quell’anno, sono state poi rimandate più volte, probabilmente anche a causa della pandemia. La coppia ha finalmente celebrato il matrimonio in un contesto da sogno: Saint-Tropez , in Costa Azzurra. Afef ha annunciato l’avvenuto “sì” con una sola, significativa foto su Instagram, accompagnata dalla parola “Noi” e dalla battuta “L’ho fatto ridere!”. Poi, a inizio 2025, le prime voci di crisi. Che, parzialmente scacciate da una vacanze alle Eolie, trovano ora conferma per mezzo della stessa Afef.

"Dopo molta riflessione e attenzione, Alessandro e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Restiamo grati per il tempo trascorso insieme e per il sostegno delle persone a noi care mentre ciascuno di noi proseguirà su strade separate": con queste parole, Afef Jnifen ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alessandro Del Bono .

Chi è Afef Jnifen

Nata il 3 novembre 1963 a Ben Gardane, in Tunisia, Afef Jnifen è una modella, attrice e conduttrice televisiva italo-tunisina. Figlia di Mohamed Jnifen, ex ministro tunisino, e di madre di origini turche, è la quarta di sei figli.

Scoperta dal fotografo Jean-Paul Goude durante uno shooting alle Bahamas, Afef ha iniziato da giovanissima una brillante carriera nel mondo della moda. Ha collaborato con nomi prestigiosi come Azzedine Alaïa, Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli e altri. Trasferitasi in Italia, è diventata un volto noto del piccolo schermo: nel 1996-97 ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, per poi affermarsi come versatile showgirl conducendo programmi come Nonsolomoda e La grande notte.

Nel corso degli anni, Afef ha recitato anche in numerose fiction. Iscritta all’albo dei giornalisti come pubblicista dal 2003, è stata testimonial di L’Oréal. Alle spalle, ha quattro matrimoni.