Afef Jnifen, la prima foto con il fidanzato

Ad un anno di distanza dalle indiscrezioni su nozze imminenti, Afef Jnifen ( FOTO ) e il suo compagno Alessandro Dal Bono esordiscono sui social con uno splendido scatto pubblicato su Instagram . I due si amano ancora alla follia e per la prima volta appaiono sui social con sullo sfondo un romantico tramonto. Afef e Alessandro Dal Bono si guardano uno di fronte all'altra, sorriso sulle labbra e nasi che si sfiorano a suggellare la forte passione. Non sono arrivate le nozze come si immaginava, ma la solidità della coppia non lascia spazio a voci e indiscrezioni di possibili addii. Afef e Alessandro Dal Bono fanno coppia da poco più di un anno e proprio la scorsa estate, durante una vacanza a Positano, lui le ha chiesto la mano. La risposta non si è fatta attendere ma per formalizzare le nozze c'è tempo e nessuna fretta.

L'amore per Alessandro Dal Bono

La bellissima modella tunisina ha ritrovato l'amore grazie ad Alessandro Dal Bono, imprenditore nato a Milano e amministratore delegato di un’importante azienda farmaceutica, fondata oltre quarant’anni fa dalla sua famiglia. Fin dai primi tempi, la coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata e solo ora, ad un anno di distanza dalla loro unione, hanno deciso di pubblicare la prima foto insieme sui social. Sposata dal 2000 al 2018 con Marco Tronchetti Provera, Afef si era legata in matrimonio anche con l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy, e un giovane tunisino, suo vicino di casa, a cui ha detto sì quando era poco più di una ragazzina. Al centro dei media italiani durante la storia con Marco Tronchetti Provera, Afef aveva riempito numerose pagine dei giornali facendo sognare milioni di persone. La coppia ha deciso però di dividersi annunciando la separazione, ufficializzata nel novembre del 2018.

La carriera di Afef Jnifen

Classe 1963 e figlia di Mohamed Jnifen, ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia, Afef Jnifen è tra le icone di stile più famose al mondo. La modella e conduttrice ha debuttato in Italia verso la metà degli anni '90 ottenendo subito grandi apprezzamenti da parte del pubblico. Precedentemente aveva lavorato in numerosi spot pubblicitari, lanciata dal regista fotografo Jean-Paul Goude. Ha lavorato anche per celebri stilisti dell'alta moda italiana e francese, come Alaia, Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli. In Italia è stata ospite fissa al Maurizio Costanzo Show e presentatrice di “Nonsolomoda” e "Scommettiamo che...?". Nel 1999 ha debuttato anche come attrice nella serie "Il commissario Montalbano".