Monica Bellucci saluta il Festival delle Nazioni dal set a Riyad

Impegnata nelle riprese del thriller‑action 7 Dogs diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Monica Bellucci ha voluto essere presente, seppur da lontano, all’inaugurazione della 58ª edizione del Festival delle Nazioni. Attraverso un breve ma intenso videomessaggio ha espresso gratitudine agli organizzatori e tutto il suo affetto verso la sua città natale: “Ringrazio gli organizzatori del Festival delle Nazioni… Sono sul set cinematografico a Riyad e non posso essere lì con voi. Vi auguro tutto il meglio per questo splendido evento e vi abbraccio".

Un invito che diventa simbolo di appartenenza L’attrice è stata invitata come ospite d’onore dal sindaco Luca Secondi, dall’assessore alla cultura Michela Botteghi e dalla presidente del Festival, Silvia Polidori. Nella loro lettera rivolta a Bellucci sottolineavano quanto la sua presenza, autentico ponte tra Italia e Francia, sarebbe stata un onore significativo nel contesto di una manifestazione che celebra da oltre mezzo secolo l’incontro tra musica, cultura e identità nazionali. La Francia, scelta come nazione ospite di quest’anno, è omaggiata per la sua straordinaria tradizione artistica, musicale e cinematografica.

Festival delle Nazioni 2025: apertura con musica e cultura L’edizione 2025 del Festival delle Nazioni si apre giovedì 28 agosto alle ore 21 nella chiesa di San Domenico. Il concerto inaugurale prevede una composizione inedita per coro e orchestra del Premio Oscar Nicola Piovani, eseguita dalla Guiyang Symphony Orchestra insieme alla Corale Marietta Alboni, sotto la direzione di Zhang Guoyong. Sarà anche eseguito il Concerto per violino e orchestra di Zhao Jiping con il solista Ning Feng.