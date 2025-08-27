Addio Francesco Ernani, ex sovrintendente dell'Arena di Verona

Lutto nel mondo della lirica per la morte, all'età di 87 anni, di Francesco Ernani. Ex sovrintendente dell'Arena di Verona fu anche dirigente del Teatro alla Scala di Milano. Originario di Ancona, Ernani ha dedicato la sua carriera alla guida e all'amministrazione dei più importanti teatri d'opera del Paese
Originario di Ancona, Ernani ha dedicato la sua carriera alla guida e all'amministrazione dei più importanti teatri d'opera del Paese: entrato all'Arena di Verona nel 1971 come direttore amministrativo, ha ricoperto poi ruoli di crescente responsabilità, approdando alla Scala di Milano nel 1975, dove è stato direttore del personale e segretario generale fino al 1986. Nello stesso anno è tornato all'Arena come sovrintendente, incarico che ha mantenuto fino al 1990. Ha successivamente guidato il Teatro dell'Opera di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino (dal 1994) e l'Opera di Roma, dove è rimasto sovrintendente dal 1999 al 2009. Francesco Ernani è stato presidente dell'Associazione internazionale dei Teatri Lirici dal 1990.