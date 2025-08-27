Addio Francesco Ernani, ex sovrintendente dell'Arena di Verona

Lutto nel mondo della lirica per la morte, all'età di 87 anni, di Francesco Ernani, protagonista per decenni della scena lirica italiana e tra i più autorevoli dirigenti del settore teatrale.



Originario di Ancona, Ernani ha dedicato la sua carriera alla guida e all'amministrazione dei più importanti teatri d'opera del Paese: entrato all'Arena di Verona nel 1971 come direttore amministrativo, ha ricoperto poi ruoli di crescente responsabilità, approdando alla Scala di Milano nel 1975, dove è stato direttore del personale e segretario generale fino al 1986. Nello stesso anno è tornato all'Arena come sovrintendente, incarico che ha mantenuto fino al 1990. Ha successivamente guidato il Teatro dell'Opera di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino (dal 1994) e l'Opera di Roma, dove è rimasto sovrintendente dal 1999 al 2009. Francesco Ernani è stato presidente dell'Associazione internazionale dei Teatri Lirici dal 1990.