Festival dello spettacolo, la prima edizione a Milano a ottobre

Tre giorni dedicati al mondo dell'intrattenimento. L'evento nato da un'idea di TV Sorrisi e Canzoni sarò ospitato dal Superstudio Più di via Tortona dal 24 al 26 ottobre. Anteprime, concerti ed esperienze live con tanti protagonisti dello spettacolo: dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai bambini. In programma tre concerti serali imperdibili sul main stage con grandi nomi del panorama musicale italiano

«Questo Festival nasce da un’idea che ci è venuta in mente ispirandoci al nostro lavoro quotidiano», ha dichiarato Aldo Vitali , direttore di TV Sorrisi e Canzoni . «Da sempre, infatti, Sorrisi ha l’obiettivo di essere un ponte tra i suoi lettori e gli artisti più amati. E ha anche l’ambizione di raccontare lo spettacolo, non solo per ciò che si vede, ma anche per ciò che non si vede: il “dietro le quinte”. Questi tre giorni di Festival, e di festa, vogliono proprio mettere in pratica ciò che il nostro brand fa attraverso il magazine, il sito e i social, ovvero avvicinare anche fisicamente la nostra community ai protagonisti dello spettacolo, raccontare come si crea un evento e far vivere in prima persona un’esperienza unica, mettendo il pubblico al centro della scena, grazie a incontri e show esclusivi», ha concluso Vitali .

Musica , cinema , televisione , serie , sport , food , kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età : queste le parole chiave de Il Festival dello Spettacolo , il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell' intrattenimento , che prenderà il via il prossimo 24 ottobre a Milano .

Tanti i nomi che con entusiasmo hanno già confermato la loro presenza: a partire da Carlo Conti, Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana. E poi, dal piccolo schermo Francesca Chillemi, Antonella Clerici, Gabriele Corsi, Paolo Del Debbio, Francesca Fagnani, Katia Follesa, Max Giusti, Michelle Hunziker, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Gerry Scotti, Simona Ventura, il cast di “Bake Off Italia - Dolci in forno” e “Casa a prima vista”, gli attori della fiction “Cuori 3” e di “Un posto al sole”, oltre a Salvatore Esposito, amatissimo protagonista di “Gomorra - La Serie” e “Piedone”, Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, interpreti dell’attesissima serie “Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883”; dal mondo del cinema Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, oltre a Stefano Accorsi, Diana Del Bufalo, Marco Giallini; per gli amanti della musica Alfa, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Sarah Toscano; grandi nomi del web come Benedetta Rossi; del palcoscenico come Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, e dello sport con i conduttori de “Calciomercato L’Originale”: Bonan, Fayna e Di Marzio; dal mondo food gli amati volti di Food Network Giusi Battaglia, Ruben Bondì e Roberto Valbuzzi, oltre agli chef e creator di Zenzero Talent Agency Rosy Chin, Daniele Rossi, Dany Resconi, Lulù Gargari e Lucake; e infine, per i più piccoli la beniamina di tutti i bambini Carolina Benvenga.

Dalle ore 21 Il Festival dello Spettacolo si illuminerà di musica con 3 concerti imperdibili che animeranno le 3 serate della manifestazione. Grandi nomi del panorama musicale italiano si alterneranno sul palco con le loro hit, in una performance unica, in esclusiva per il pubblico del Festival.

● non mancherà un’area Kids dedicata ai più piccoli con laboratori, attività creative e spettacoli per intrattenere il pubblico più giovane;

● nell’area Music Club si terranno performance live e incontri esclusivi con gli artisti della nuova scena musicale urban: questo spazio dedicato alla Gen Z vedrà l’esibizione di cantanti in ascesa già molto amati dai più giovani. Inoltre, l’area Music sarà il palcoscenico della premiazione del Vertical Music Contest , il progetto multimediale pensato per dare la possibilità ad artisti emergenti di far conoscere le proprie canzoni inedite attraverso video verticali, il formato dei social network;

● un Main Stage, con 1.800 posti, dove si alterneranno di giorno talk, conferenze, live podcast, showcase musicali ed esclusive televisive; di sera si trasformerà in uno spazio concerti che ospiterà per le 3 serate del Festival grandi artisti musicali della scena italiana;

Il Festival dello Spettacolo si svolgerà negli spazi Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano: 10.000 mq, completamente dedicati alla manifestazione, con aree specifiche per tutte le anime che compongono il mondo dell’intrattenimento:

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo, acquistando i biglietti sul sito di Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento.

L’ingresso sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni, e con biglietto ridotto fino a 8 anni. Saranno disponibili diverse tipologie di ticket (Daily e Night per i concerti) e, in occasione del lancio del Festival, è già possibile acquistare i biglietti con un’offerta Early Bird: un abbonamento “3 giorni” a un prezzo scontato per non perdere alcun appuntamento in programma durante i tre giorni di Festival, dalle 10 alle 19 (offerta valida fino al 31 agosto 2025).

I concerti serali saranno acquistabili separatamente.

Da oggi è online il nuovo sito www.ilfestivaldellospettacolo.it, dove sarà possibile avere tutte le news legate all’evento, vedere l’aggiornamento degli ospiti, scoprire la mappa del Festival e, non appena disponibile, poter consultare il programma definitivo per prenotare il proprio posto per tutti gli appuntamenti in palinsesto.