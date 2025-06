Il direttore artistico, danzatore con una lunga carriera all’estero, presenta a Sky Tg24 la sua prima edizione del Festival che in passato è stato un punto di riferimento assoluto per la danza. Sette grandi compagnie, tra cui l’Opéra di Parigi che torna dopo 40 anni e il Royal Ballet di Londra. Importanti ritorni e tante novità in un programma ambizioso e imperdibile. E sulla situazione della danza in Italia dice: “Cosa manca? C’è tutto, serve solo la voglia di fare e l'impegno anche da parte delle istituzioni”