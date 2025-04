"Sembra una persona fragile, geniale, con dei difetti, beveva, era uno scostante, ma in realtà era anche una persona molto colta , un uomo che conosceva più lingue, i classici e la teologia", ha raccontato il divulgatore a Fanpage. Un uomo che, quando imparò a dipingere, produsse 900 opere in dieci anni, consegnandosi al suo talento. Ma, di Van Gogh, si scoprirà anche la sua parte di vita meno nota. Figlio di un pastore protestava, odiava la borghesia, al punto da rifiutare ogni lusso un po' come fece San Francesco. Più volte internato, il suo genio non fu mai compreso a pieno.

La prima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta è intitolata Van Gogh – I colori dell’eternità. Alberto Angela racconterà il pittore attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi quadri più celebri . Da Zundert fino ad Anversa, Parigi e Arles , gli spettatori potranno conoscere le storie di opere come Quindici girasoli in un vaso e La camera di Vincent.

Alberto Angela torna in tv. La nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 aprile.

Chi è Alberto Angela

Tra i volti più amati della divulgazione scientifica italiana, nato a Parigi nel 1962, Alberto Angela è figlio del celebre Piero Angela, da cui ha ereditato la passione per la conoscenza e la capacità di raccontare storie al grande pubblico.

Dopo la laurea in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma, ha proseguito gli studi in paleontologia e ha partecipato a numerose spedizioni scientifiche in tutto il mondo. La sua carriera televisiva è cominciata negli anni '90, accanto al padre, con programmi come Il pianeta dei dinosauri e Ulisse – Il piacere della scoperta, diventato uno dei pilastri della divulgazione culturale italiana.

Negli ultimi anni ha condotto con successo Meraviglie – La penisola dei tesori e Stanotte a..., viaggi spettacolari attraverso l’Italia e i suoi luoghi simbolo.

"Il cuore della divulgazione sono le parole e il modo in cui trasmetti un'informazione", ha raccontato, a proposito della sua straordinaria capacità di parlare a tutti. "Se l'informazione è secca, non prende, perché è come se fossero solo delle righe su un libro, quindi bisogna trasformare quelle righe in parole che affascinano. L'emotività, i ricordi, entrare in empatia con un personaggio, sono elementi fondamentali".