Alberto Angela ricorda papà Piero: "La persona più saggia"

Un anno dalla morte di Piero Angela, le sue frasi più famose

Il divulgatore scientifico, giornalista e indimenticabile conduttore di Quark e Superquark è morto il 13 agosto 2022. Nel corso della sua vita ha contribuito a rendere “semplice” la scienza portandola nelle case di milioni di telespettatori italiani. Fedele al motto latino ludendo docere, Insegnare divertendo, sapeva spiegare concetti difficili nel modo più chiaro possibile. Ecco alcuni dei suoi insegnamenti più noti (a cura di Stefania Bernardini)

Piero Angela è stato il primo divulgatore scientifico in Italia. Giornalista e conduttore televisivo, ma anche musicista e personaggio ricco di talenti e conoscenza, ha reso semplice un ambito quasi sconosciuto ai non addetti ai lavori: la scienza. Fedele al motto ludendo docere, Insegnare divertendo, è stato capace di spiegare concetti difficili in modo chiarissimo e portare numerosi insegnamenti nelle case degli italiani tramite trasmissioni Tv come Quark e Superquark. A un anno dalla morte, il 13 agosto 2022, lo ricordiamo con alcune delle sue frasi più famose

Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire [...] È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato