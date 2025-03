Un'autobiografia intensa e toccante che trasforma il dolore in un messaggio di speranza. Cuore elastico, il nuovo libro di Nunzio Bellino, scritto in collaborazione con il regista Giuseppe Cossentino, è finalmente disponibile nelle librerie e negli store online

Il libro, pubblicato da Olisterno Editore nella collana Il Personaggio di Autorinediti e stampato da Grafica Elettronica, racconta la vita straordinaria di Nunzio Bellino, noto al pubblico come "L'Uomo elastico" per la sua rara condizione, la Sindrome di Ehlers-Danlos, che gli permette di estendere la pelle in modo eccezionale. Una storia di resilienza, coraggio e determinazione, che da un passato segnato dal bullismo si trasforma in un potente esempio di riscatto e sensibilizzazione.

Cuore elastico trae ispirazione dall'opera cinematografica di successo Elastic heart, candidata al David di Donatello e vincitrice di numerosi premi internazionali, disponibile su Amazon Prime Video nella rassegna "The Ticket Show".

Il libro offre uno spaccato intimo e autentico della vita di Bellino, raccontandone l'infanzia, le difficoltà affrontate a causa della sua condizione e il percorso nel mondo dello spettacolo, che lo ha reso un simbolo della lotta contro il bullismo e della sensibilizzazione sulle malattie rare.

Ma Cuore elastico non è solo un libro: è un vero e proprio progetto di sensibilizzazione e solidarietà. I proventi della sua vendita saranno devoluti alla ricerca sulle malattie rare, con l'obiettivo di dare voce a chi troppo spesso rimane inascoltato.

Una lettura che emoziona e scuote, un viaggio tra ferite invisibili e sogni infranti, ma anche un inno alla forza interiore e alla speranza. Perché la fragilità può trasformarsi in una forza straordinaria.