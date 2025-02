Platinette ricoverato in ospedale, come sta e cosa sappiamo

"Forse è stato il volere divino", scherza Platinette, dalla stanza d'ospedale in cui si trova per alcuni controlli. "Questo che vedete è un letto d'ospedale. Sono ricoverato per controlli". Il suo disturbo, spiega, si è verificato poco prima di Sanremo ("Forse è stato un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto a dire la verità"). Fra un paio di settimane, al termine degli esami, dovrebbe essere dimesso.

Platinette , al secolo Mauro Coruzzi, è nuovamente ricoverato in ospedale. A dirlo è stato lui stesso, pubblicando un video su Instagram in cui si mostra a letto.

Cos'ha avuto Platinette

Platinette, che nel video mostra ancora qualche difficoltà di parola, è stato colpito da ictus nel 2023. Tutto è accaduto mentre, insieme al personal trainer, si stava preparando per un musical. Improvvisamente ha perso la parola. E, a capire cosa stesse succedendo, è stato proprio il trainer e fisioterapista. Portato all'Ospedale Niguarda di Milano, Mauro ha ricevuto la diagnosi di ictus ischemico. Per due mesi è stato ricoverato e, una volta uscito, ha fatto logopedia e riabilitazione. Poi ha scelto di proseguire, perché - al termine del percorso - aveva recuperato la parola ma non come avrebbe voluto lui. "Sono lontano dalla persona che ero. Fatico ancora anche con le scale, specialmente quando scendo", ha spiegato a Vanity Fair. Quell'esperienza, tuttavia, lo ha cambiato nel profondo. Tanto che è entrato a far parte dell'A.L.I.Ce. Italia Odv, associazione per la lotta all'ictus cerebrale.