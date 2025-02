L'Alta Moda di Dolce&Gabbana sfila per la prima volta a Parigi

Dopo l'inaugurazione della mostra "Du coeur à la Main" al Grand Palais, Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano a Parigi per presentare per la prima volta nella città dell'Haute Couture la collezione Alta Moda Dolce&Gabbana

È una deviazione dal Grand Tour dell’Alta Moda che negli anni ha portato le collezioni più prestigiose firmate Dolce&Gabbana a Milano, Venezia, Portofino, Puglia, Sardegna, Sicilia. Quella Sicilia protagonista a Parigi con le sue femme en noir, in un misto di devozione e sensualità.



Nello storico Hôtel de la Marine, davanti alle 150 clienti dell’Alta Moda, hanno sfilato straordinari pezzi unici, fatti rigorosamente a mano, come racconta la mostra “Dal Cuore alle Mani” fortemente voluta a Parigi dal direttore del Grand Palais e già sold out tanto da richiedere anche aperture serali.

In passerrella i legami tra Parigi e la Sicilia

L’italianità che conquista la città dell’Haute Couture meravigliando anche i due stilisti che affermano, con non poca modestia, di non essere couturier ma sarti italiani.

Una collezione che celebra i legami tra Parigi e la Sicilia, un omaggio alla città della Senna.

In passerella il nero ma nei suoi innumerevoli volti, in bilico tra sacro e profano, quel mix di passione e devozione tradotto da mani sapienti in abiti con preziosi ricami, pizzi, macramè, bustier, trasparenze.

Una sorta di coronamento di 10 anni di Alta Moda, un altro sogno che si avvera, dicono i due stilisti: “Portare a Parigi l’essenza di ciò che siamo".