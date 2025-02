Scala, prima riunione del nuovo cda: Olivieri nominato direttore ballo

E la prima decisione presa da Ortombina è la nomina di Federico Olivieri come nuovo direttore del corpo di ballo della Scala, con un orizzonte temporale che coprirà "almeno" per le prossime due stagioni. Ortombina ha spiegato che la decisione è stata presa dopo che il mese scorso il direttore uscente Manuel Legris ha deciso di lasciare alla fine del mandato di sovrintendente di Dominique Meyer, quindi a febbraio e non a novembre. La scelta di Olivieri, attuale direttore del corpo di ballo dell'Accademia, che manterrà quel ruolo, non è un ripiego: "Non è come quando Moratti chiamava Suarez prima dell'arrivo di un nuovo allenatore", ha scherzato.

Assente Descalzi, ratifica online mercoledì

Tra le new entry del cda Barbara Berlusconi per la Regione, Marcello Foa e Melania Rizzoli per il Ministero e Diana Bracco per la Camera di commercio. Confermati Giovanni Bazoli per Intesa Sanpaolo, Giacomo Campora per Allianz e Claudio Descalzi per Eni, unico assente, motivo per cui ci sarà una nuova riunione online di ratifica del cda online mercoledì. Inizia "una nuova fase", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala uscendo dal teatro di cui è presidente dopo la riunione.