Addio a Lando Francini, il Cuoco Basilio della Melevisione

In fondo a questo articolo potete guardare il post pubblicato nelle scorse ore sul profilo ufficiale del giornalista, scrittore, politico e attivista per i diritti umani e civili Iacopo Melio, che l’ha voluto ricordare con toccanti parole.

La sua vita è stata dedicata totalmente al teatro e all'arte: figlio d’arte egli stesso, Lando Francini è cresciuto in un ambiente fortemente influenzato dal mondo dello spettacolo. Suo padre, Mauro Francini, è stato scenografo e docente presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano, mentre sua madre, Klara Hetenyi, era pittrice e costumista. La sua formazione teatrale iniziò nel 1974, quando conseguì il diploma in animazione teatrale sotto la guida di Sergio Missaglia presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica di Milano.

Il suo talento l’ha portato a collaborare con alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano. Ha lavorato come mimo al Teatro alla Scala sotto la direzione di maestri come Dario Fo , Luca Ronconi e Giorgio Strehler.

La Melevisione lo fece entrare nelle case di tutti

Dal 2003 al 2006, Lando Francini è entrato nelle case di migliaia di bambini, oltre che nel loro cuore, interpretando il Cuoco Basilio nella Melevisione, lo storico programma di Rai 3 ambientato nel Fantabosco.

Il suo personaggio, bonario e saggio, è rimasto indelebile nella mente e nell’anima del pubblico, trasformandolo in un’icona dell’infanzia per molti spettatori che oggi sono ex bambini.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di affetto e commozione. Chiara Magri, con cui Francini ha condiviso vita e palcoscenico, ha espresso la sua gratitudine per i tanti messaggi ricevuti: "Grazie a tutti della vicinanza, Lando e il teatro passione – vita sono qui con me e con chi condivide e ha condiviso questa nostra grande avventura".

Anche il giornalista, scrittore, politico e attivista Iacopo Melio ha voluto ricordarlo, sottolineando quanto fosse molto più del solo Cuoco Basilio: "Lando Francini era un attore, regista e drammaturgo straordinario. Con il Teatro del Vento, insieme a Chiara Magri, ha dedicato la sua vita al teatro per le nuove generazioni. Attraverso sagome, ombre e colori, ha incantato bambini e ragazzi, portandoli in mondi fantastici. Fare teatro è una sfida, farlo per i più piccoli lo è ancora di più. Francini sapeva farlo come pochi: oggi è un giorno triste non solo nel Fantabosco, ma per tutto il mondo del teatro. Abbiamo bisogno di più artisti come lui."

L’Associazione Teatrale per Ragazzi Assitej Italia ha reso omaggio al suo talento e alla sua dedizione: "Lando Francini ci ha lasciato oggi, ma il suo lavoro continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di vederlo in scena. Il suo teatro era un’arte fatta di colori, ombre e immagini che prendevano vita per incantare il pubblico più giovane. Il suo lascito resta indelebile, così come le emozioni che ha saputo donare."