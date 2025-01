Striscia La Notizia, la nuova velina bionda è Nausica Marasca

Striscia La Notizia ha una nuova velina bionda.

Dopo che il velino Gianluca Briganti ha lasciato il programma, sono state presentate al pubblico quattordici possibili candidate. Ed è stato proprio il pubblico da casa, a decretare la vincitrice.

La vittoria di Nausica

"La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un'esperienza unica", questo il commento di Nausica Marasca. "Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare".

La ventunenne di Campobasso si è detta felice e piena di gratitudine, per tutto ciò che Striscia La Notizia le ha dato. "Non vedo l'ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale", ha detto.

Concorrente di Miss Italia nel 2024, Nausica ha battuto alla finalissima la foggiana Simona Frascaria.