Smallville, Tom Welling arrestato per guida in stato di ebbrezza

Secondo il rapporto ottenuto dal Times, l'attore sarebbe stato fermato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza a Yreka, al confine tra la California e l'Oregon. Il suo livello d'alcol nel sangue era superiore al limite legale dello 0,08%. Processato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Siskiyou intorno alle 2 del mattino, è stato rilasciato poco dopo le 7.00 con una denuncia per reati minori . Dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 11 marzo.

Chi è Tom Welling

Attore americano classe 1971, Tom Welling è per tutti il Clark Kent di Smallville. Tuttavia, è noto anche per l'interpretazione del tenente Marcus Pierce nella serie tv Lucifer. I suoi altri crediti in serie televisive includono Professionals, Batwoman e Giudice Amy, ma ha recitato anche nei film Draft Day, Parkland, Una scatenata dozzina e The Fog - Nebbia assassina. Di recente ha ricoperto il ruolo ricorrente di Samuel Campbell in The Winchesters.