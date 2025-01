Addio a Marianne Faithfull, musa ed ex compagna di Mick Jagger

Protagonista della 'swinging London', scoperta a una festa dal manager dei Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, raggiunse la fama nel 1964 con la canzone As tears go by. Tra alti e bassi, è stata la compagna e musa di Mick Jagger dal 1964 al 1970. Fra i successi giovanili della Faithfull si ricorda la hit As Tears Go By, che nel 1964 entro nella top ten britannica. Ma non va dimenticato anche il suo ruolo da protagonista in The Girl On A Motorcycle, film uscito nelle sale nel fatidico 1968 e tradotto in italiano con il titolo Nuda Sotto la Pelle. Dopo un periodo difficile, segnato dagli abusi degli anni ruggenti del rock, fino al decennio dei '70, fu in grado di rilanciare la sua carriera.

A scrivere per Faithfull As tears go by, poi incisa anche dai Rolling Stones, era stato proprio Jagger, insieme a Oldham e Keith Richards. E la loro relazione fu costellata di successi in cui la musica era indissolubilmente legata ai sentimenti. Fu la cantante a far conoscere a Jagger il romanzo 'Il maestro e Margherita, di Mikhail Bulgakov, che ispirò Simpathy for the devil. Mentre proprio alla bionda ed esile compagna sarebbe stata dedicata You can't always get what you want (Non puoi sempre avere cio' che vuoi...). La popolarità ottenuta come cantante aprì a Faithfull anche le porte del cinema: tra gli altri, nel 1968 fu protagonista con Alain Delon dell'iconico La Ragazza con la motocicletta. Ma la bellezza e la fama non bastarono a darle la felicità. Per lungo tempo, a cavallo degli anni Settanta, ebbe problemi di anoressia e di droga che lasciarono un segno sulla sua voce, da angelica a roca, dura e profonda, come alcune canzoni della sua maturità. L'ultimo album è del 2021 - She Walks in Beauty - dove più che cantare, Faithfull recita poesie dei suoi miti, da lord Byron (la cui opera da il titolo all'album) a Shelley e Keats, con l'accompagnamento musicale di stelle di prima grandezza tra cui Brian Eno e Nick Cave.