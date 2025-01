Pitti Uomo, Cruna presenta la sua collezione Fall Winter 2025

In occasione di Pitti Uomo Gennaio 2025, Cruna presenta "Il Prossimo Orizzonte" e tra le novità della Fall Winter, una nuova categoria, l’EVENING WEAR. Tra lusso, essenzialità versatile e sofisticata, tagli morbidi, toni naturali e tessuti materici da abbinare a materiali più fluidi per un look ricco di armoniosi contrasti, la collezione uomo prosegue il suo sviluppo, insieme alla collezione donna, verso un orizzonte più ampio

Cruna è un brand che sta vivendo una crescita rapida e virtuosa grazie ai suoi valori chiari e distintivi. I pilastri del suosuccesso sono il rigoroso Made inItaly e la filiera corta, garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici dellatradizione manifatturiera italiana. Questi valori si uniscono a design innovativi, ma sempre rispettosi dei codici dellacultura stilistica del nostro Paese, e all’utilizzo esclusivo di materiali pregiati. Un progetto autentico che parte dal pantalone, prodotto cardine dell’abbigliamento maschile, e si sviluppa su unacollezione total look confezionata interamente in Italia, composta da uno sviluppo di capospalla e maglieria checompongono l’anima di un brand dalla fortissima identità, che ha il raro pregio di rompere gli schemi guardando alfuturo senza esasperazioni. Radicata alle proprie origini ma sensibile ai nuovi orizzonti Cruna è sempre in evoluzione.

La collezione Fall Winter 2025

La collezione Fall Winter 2025 di Cruna fonde lusso, essenzialità versatile e sofisticata, tagli morbidi, toni naturali e tessuti materici da abbinare con materiali più fluidi e leggeri per un look ricco di armoniosi contrasti. La collezione uomo prosegue il suo sviluppo, insieme alla collezione donna, verso un orizzonte più ampio, attraverso la proposta di nuovi modelli, tessuti sempre innovativi e una maggiore caratterizzazione dei capi grazie a dettagli ricercati. In questa collezione Cruna introduce una nuova categoria, l’EVENING WEAR, pensata per accompagnare l’uomo Cruna in occasioni di rilievo con stile ed eleganza. Tra le proposte troviamo il blazer Portland, con revers a lancia a contrasto realizzati in prezioso jersey di lana micro-fine abbinato al pantalone Kensington con pinces alla francese regular fit, realizzati in velluto liscio dalla mano ricca e morbida nei colori bordeaux, verde scuro e blu notte. Completano la proposta la camicia Manhattan e il pantalone Vendome, slim fit e flat-front con cintura pre-formata, realizzati in prezioso jersey di lana micro-fine machine-washable e antibatterico di Reda.



La linea di pantaloni Comfort Chic, dedicata a chi ama vestirsi “comodamente” con gusto, già consolidata tra le categorie del brand, si arricchisce con nuovi modelli chino come il nuovo pantalone Oslo gamba leggermente tap erede il nuovo Berghen consofisticato risvolto alto, impuntura AMF e cintura preformata. La maglieria si diversifica con nuove proposte, che spaziano dalla finezza 18 alla 7 gauge, e con dettagli caratterizzanti,come intarsi e profilicon elegante contrasto. Tra le novità della categoria troviamola nuova giacca in maglia Lancastercon reverse tasche applicate, la maglia girocollo Camargue proposta in filato 18 o 12 gauge misto seta, il round-neck Chester taglio felpa proposto in filato misto cashmere, l’Outerwear Bristol in maglieria realizzato in filato tecnico con cappuccio in nylon impermeabile e la Varsity Jacket Cambridge realizzata in maglia tagliata.