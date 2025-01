La più giovane étoile nella storia della compagnia si è esibita per la prima volta in Europa in occasione del Gala Les Étoiles a Roma insieme a danzatori provenienti da tutto il mondo. “Per me è un'opportunità per incontrare molti artisti interessanti che non ho mai visto dal vivo ma solo in qualche video. Per capire in quale direzione stia andando il balletto nel resto del mondo” ha sottolineato a Sky Tg24. L’intervista