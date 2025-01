È morto a 58 anni Roger Mantovani, speaker e conduttore

Giovedì 2 gennaio è scomparso Roger Mantovani. Lo speaker, doppiatore e attore televisivo aveva 58 anni. Le cause del decesso non sono state rese note ma, secondo quanto riportato da Antonio Genna sul suo sito web dedicato al doppiaggio, sarebbe deceduto a Palma di Maiorca.

Chi era Roger Mantovani

Roger Mantovani è stato tra le più celebri voci degli spot commerciali italiani. Dal 2012 al servizio del Gruppo Mediaset, dove prestava la voce ai contenuti commerciali di tutte e tre le emittenti principali, ha lavorato a lungo in radio (da RTL 102.5 a Virgin Radio e Radio Capital), ha recitato in soap opere, condotto programmi televisivi e doppiato serie animate.

Tra i programmi radiofonici più noti condotti da Roger Mantovani troviamo Studio Più Live e Mucho Mas, con la partecipazione di Natalia Estrada, per Radio Studio Più. In TV ha prestato il volto al giornalista Sandro Colussi in Vivere e ha doppiato Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa e Ijuin in Humming Bird.

Attore teatrale per la compagnia Shakespeare & C., ha condotto Sabato 4 su Rete 4, Affare Fatto su Canale 5 e On the Road su Odeon TV. Sua la voce degli spot Purina, Oral B e Kinder e Ferrero.