Teo Mammucari, stop al tour teatrale: "Problemi personali e di salute"

Cinema

Natale davanti alla tv e sotto il vischio: film romantici da guardare

Durante le festività natalizie, non c’è niente di meglio che lasciarsi trasportare dalla magia del cinema, gustandosi le più coinvolgenti commedie d’amore. Da classici intramontabili come Love Actually fino alle novità di quest’anno, come Our Little Secret con protagonista Lindsay Lohan, ecco una lista di titoli perfetti per riscaldare il cuore e vivere l’atmosfera magica di dicembre A cura di Camilla Sernagiotto

Durante le festività natalizie, non c’è niente di meglio che lasciarsi trasportare dalla magia del cinema con le più belle commedie romantiche. Da classici intramontabili come Love Actually (nella foto) fino alle novità di quest’anno, come Our Little Secret con protagonista Lindsay Lohan, ecco una lista di titoli perfetti per riscaldare il cuore e vivere l’atmosfera magica di dicembre



L’amore non va in vacanza, disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è uno dei film romantici più amati di sempre. Racconta la storia di due donne che, scambiandosi casa durante le feste, riscoprono l’amore e se stesse. Con Cameron Diaz e Kate Winslet, è un bocconcino romantico che i palati amanti del genere non si stancano mai di riguardare. Ci sono anche Jude Law e Jack Black