Dall’11 al 15 dicembre in scena nella Sala Shakespeare dell’Elfo Puccini lo spettacolo di Cinzia Spanò dedicato alla giudice Paola Di Nicola Travaglini e alla sua sentenza relativa alla storia di due ragazzine cche si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di viale Parioli. Lo spettacolo è nucleo centrale del progetto Combattere gli stereotipi di genere che propone occasioni di condivisione rivolte al pubblico di ogni età, con particolare attenzione alle giovani generazioni

"Trenta libri sulle donne e due dvd”. Fece molto scalpore, qualche anno fa, la storia di due ragazzine di 14 e 15 anni, studentesse frequentanti uno dei licei migliori della capitale, che si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di viale Parioli. Il caso ebbe una fortissima eco mediatica anche per via dei clienti che frequentavano le due ragazze; tutti appartenenti alla cosiddetta ‘Roma-bene’, professionisti affermati e benestanti, di livello culturale medio-alto, insospettabili padri di famiglia. La vasta indagine che è seguita alla scoperta della vicenda ha visto coinvolte e processate un altissimo numero di persone tra clienti e sfruttatori.

Tutto quello che volevo, è lo spettacolo che Cinzia Spanò dedica alla giudice Paola Di Nicola e alla sua coraggiosa e sorprendente sentenza che ha fatto il giro del mondo sul caso dei Parioli. Nonostante i 20.000 euro chiesti dalla curatrice delle ragazze, parte civile nel processo, la giudice decide, invece, di risarcire le ragazze con «Libri e film sulla storia ed il pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere».

La storia che raccontiamo inizia quando la strada della più piccola delle due ragazze incrocia quella della giudice Di Nicola, chiamata a pronunciarsi su uno dei clienti della giovane, un professionista romano di circa 35 anni. La giudice, che deve esprimersi anche sul risarcimento del danno alla giovane, oltre che sulla condanna alla reclusione e alla multa dell'imputato, si accorge subito che nessuna cifra potrà mai restituire alla ragazza quello che le è stato tolto. «Com'è possibile risarcire quello che ha barattato per denaro dandole altro denaro? Se io adesso dispongo di risarcirla in questo modo non farei che ripetere la stessa modalità di relazione stabilita dall'imputato con la vittima, rafforzando in lei l'idea che tutto sia monetizzabile, anche la dignità. E come può inoltre il denaro proveniente dall'imputato, il mezzo cioè con cui lui l'ha resa una merce, rappresentare per quella stessa condotta il risarcimento del danno?».

“La diffusa descrizione delle circostanze di fatto e degli effetti del commesso reato su Laura consentono di pervenire alla difficile decisione individuando l’unico strumento capace di restituire dignità e libertà, ossia la Conoscenza. È nei libri delle donne e sulle donne che l’hanno preceduta e che hanno dovuto faticosamente guadagnare la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza, modelli e una tra le tante opportunità per comprendere la sua storia (...) aprendo così la propria vita ad un’esperienza di libertà consapevole che solo la conoscenza le può permettere.”

All'epoca, attraverso una narrazione facente leva prevalentemente sugli stereotipi, i media hanno fortemente inquinato la lettura collettiva della vicenda. Lo stigma è caduto soprattutto sulle giovani, che proprio in virtù del fatto di non essere percepite come vittime sono divenute vittime una seconda volta. Attraverso lo sguardo della giudice andiamo alla scoperta di un'altra realtà, molto diversa da quella che avevamo immaginato.

L’11 dicembre, in coincidenza con il debutto milanese, verrà rappresentato in Tanzania un adattamento in lingua swahili del testo a cura dalla compagnia Nimujo Cultural Group nell’ambito dell’evento Anti-GBV (Gender Based Violence) Champions Award organizzato dall’Associazione Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), che prevede anche un premio alle persone della comunità tanzaniana che hanno dato un contributo straordinario alla lotta contro la violenza di genere.