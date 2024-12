Le occasioni di formazione, approfondimento e orientamento



La convenzione sancisce, in particolare, lo sviluppo di occasioni di formazione, approfondimento, ed orientamento per il Liceo Coreutico Tito Livio. Per tutte le classi del liceo sarà possibile effettuare una visita guidata alla Scuola di Ballo dell’Accademia e per le classi quinte è prevista la partecipazione a una lezione di tecnica della danza classica e/o danza contemporanea.

In ottica di orientamento in uscita gli studenti potranno partecipare a un open day a loro dedicato per conoscere l’offerta formativa dell’Accademia. La collaborazione non trascura l’importanza di dare continuità alla formazione e all’aggiornamento dei docenti del liceo che potranno seguire un seminario per maestri accompagnatori alla danza e un seminario per docenti di tecnica della danza. In tale direzione si dirige anche la scelta di attuare una supervisione dell’attività didattica con incontri in presenza per tre volte l’anno da parte di un’insegnante del calibro di Amelia Colombini o di altra docente individuata dall’ Accademia. Il Liceo Tito Livio ospiterà, inoltre, nelle sue aule alcune lezioni del corso di diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico e del corso di diploma accademico di II livello in didattica delle discipline coreutiche dell’Accademia scaligera.

Infine, come segno importante della volontà del Liceo Tito Livio di dare spazio non solo alla formazione ma anche all’attività artistica, nei propri spazi darà la possibilità ai propri allievi sia di esibirsi dal vivo sia di assistere a dimostrazioni da parte dell’Accademia, creando esperienze di rilievo tra danza, cultura liceale e alta formazione, il cui connubio resta da sempre l’obiettivo primario di questo peculiare indirizzo di studi.

Dopo il taglio del nastro che ha inaugurato la nuova aula performativa e i saluti di Alessandra Condito, Dirigente Scolastica del Liceo Tito Livio, alla conferenza sono intervenuti Frédéric Olivieri, Direttore del Dipartimento Danza dell’Accademia Teatro alla Scala, che ha sottolineato ‘l’importanza della formazione degli studenti e della loro crescita di vita personale e artistica’. Anche Frammartino, delegato da Usp Milano, ha augurato agli studenti ‘un proficuo percorso durante il quale possano sviluppare sempre talenti e passioni’.

Sono seguiti gli interventi del Direttore del Settore programmazione ed edilizia scolastica - Città Metropolitana Fabiano Rosa, il quale ha ribadito come il liceo Tito Livio inglobi un indirizzo nuovo, giovane e peculiare come quello coreutico, fortemente sostenuto dalla Città Metropolitana, e della Vicepresidente del Municipio 1 - Assessora alla Cultura diffusa Alessia Eugenia Deli Del Corona Borgia, la quale ha garantito la piena disponibilità del Municipio verso i progetti del liceo coreutico Tito Livio e dell’Accademia.

Gli interventi istituzionali sono terminati con le esibizioni di Emma Candiani e Matilde Paura, studentesse del Liceo coreutico che hanno interpretato rispettivamente una variazione di danza classica e un assolo di danza contemporanea.