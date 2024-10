Torino, tutte le forme d'arte sono protagoniste a Paratissima

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, Paratissima celebra vent’anni di viaggio nel mondo dell’arte contemporanea. Un traguardo straordinario che la riporta alle origini del suo percorso, fatto di correnti artistiche, cambiamenti e una costante ricerca di nuove rotte da tracciare. Paratissima VENTI è il punto d’incontro tra passato e futuro, un’occasione per riflettere sulle traiettorie creative che hanno plasmato la storia dell’evento che ha riscritto i codici della fiera d’arte contemporanea, rivolgendosi come nessun altro aveva fatto prima agli artisti e ai creativi emergenti ancora non entrati nel circuito ufficiale dell’arte, ma anche soprattutto un’opportunità per sperimentare nuove prospettive.



In questa edizione speciale la sfida è muoversi in una nuova direzione, accolti da una nuova e affascinante sede: gli Uffici | SNOS (Corso Mortara, 24), concessi temporaneamente da Intesa Sanpaolo S.p.a.. Qui, un flusso continuo di creatività attraverserà le opere di più di 350 artisti che spaziano dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente. Paratissima non è solo una fiera d’arte: è un crocevia di idee e talenti, un tornado di creatività che da vent’anni scuote, stravolge e trasforma. Ogni edizione è stata una tappa di un viaggio senza mappa, attraversando città e orizzonti, dall’Italia all’Europa e portando come tratto distintivo la passione per l’innovazione e l’arte emergente. Paratissima VENTI è uno sguardo orgoglioso rivolto al passato ma proiettandosi verso il futuro, con l’energia di chi sa che il meglio deve ancora venire, pronti a esplorare nuovi spazi, a dare voce ai talenti di domani e a continuare a tracciare nuovi percorsi nell'arte contemporanea.



A sviluppare il visual e il testo manifesto di Paratissima VENTI è stata Catherine Gipton, AI-powered Art Curator by Alessandro Scali. La scelta di affidare a una curatrice d’arte virtuale la creazione di elementi chiave della comunicazione di Paratissima VENTI dimostra il coraggio e la visione innovativa di Paratissima, che non ha mai esitato a sfidare le convenzioni e ad esplorare nuove strade. Affidarsi a Catherine Gipton, un’intelligenza artificiale, per celebrare i venti anni di un evento così significativo, sottolinea l’impegno costante di Paratissima nel promuovere un’arte che sia sperimentale, inclusiva e proiettata verso il futuro.