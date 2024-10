Gianni Morandi: "Alluvione vicino casa mia, ci rimbocchiamo maniche"

"Oggi al Farneto, vicino a casa mia". Gianni Morandi apre così un video che ha pubblicato sui social dove sono riprese tante persone intente a spalare il fango in Val di Zena, una delle zone più colpite dalle piogge della settimana scorsa in provincia di Bologna. "In località Farneto ci si rimbocca le maniche" è il messaggio del cantante. Come riferisce Il Resto del Carlino, tra i commenti c'è anche quello di Andrea Farinelli, il fratello di Simone, che a 20 anni ha perso la vita proprio per l'alluvione, una settimana fa: "Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno, ma facciamo in modo di riprenderci tutto".