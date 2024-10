“Opera quotidiana”, il nuovo libro di Levante

Dopo 5 album e 3 romanzi, "Opera Quotidiana" è un esperimento inedito: una sorta di diario unico e appassionato, frutto di un lavoro artigianale, in cui Levante racconta in poesie, disegni e pensieri il cuore che batte dentro ogni giornata e i momenti che, come rintocchi, scandiscono il suo tempo - e in fondo quello di tutti noi.

Il processo creativo e di scrittura

Per più di 2 anni Levante ha ritagliato titoli di giornale per poi mescolarli, riassemblarli, farli danzare come versi in una poesia. In questo modo anche la cronaca brutale che ogni giorno ci consegna le notizie di guerre, epidemie e catastrofi, così, quasi per gioco, si trasforma in altro: in poesia e in sorriso.

E alle poesie si sono affiancati dipinti, collage, pensieri, espressioni di una creatività che ha origine in un approccio artigianale e che si vuole esprimere lontano dal feroce richiamo degli schermi e del digitale. Il risultato è un invito alla meraviglia, che attraverso il gesto libero dell’arte ci regala un rimedio per silenziare il rumore di fondo del quotidiano.