Moda, è morto Gianni Battistoni, titolare della maison di via Condotti

Gianni Battistoni è morto a 85 anni.

Titolare dell'omonima maison di via Condotti, a Roma, ex presidente dell'Associazione via Condotti, è scomparso dopo una lunga malattia mentre si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli.

Chi era Gianni Battistoni

Gianni Battistoni era un'icona del lusso e della moda. Coi suoi abiti vestì celebrità quali Humphrey Bogart, Kirk Douglas e Bill Clinton, Lize Taylor, Marlene Dietrich e Lauren Bacall. Da ragazzo, nella bottega del padre incontrò Pablo Picasso e Pier Paolo Pasoloini che - le cravatte di Battistoni - le citò anche in una poesia.

"È morto un pezzo di storia del commercio romano", ha detto all'Adnkronos Giorgio Sermoneta del marchio Sermoneta Gloves, con store in Piazza di Spagna. "Con Gianni Battistoni si chiude un'epoca di stile ed eleganza", ha commentato invee Stefano Dominella della maison Gattinoni. "La sua boutique in via Condotti era un punto di riferimento per la città, un salotto dell'upper class per chi cercava capi raffinati e griffati". A lui si rivolgevano vip e politici, che si riunivano poco lontano dalla boutique per discutere di informazioni importanti per il Paese.

Per Roma e per via Condotti, Gianni Battistoni ha fatto molto. La sua Maison viene citata anche ne Il talento di Mr. Ripley, e ha contribuito a diffondere nel mondo la città di Roma e l'eleganza italiana. "Roma ha il dovere di custodire e di tramandare la sua eredità: a Gianni renderemo il giusto omaggio della città", ha promesso Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.