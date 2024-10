Danza, al via la quinta edizione di Visavì Gorizia Dance Festival

A ottobre la danza contemporanea tornerà protagonista con ‘Visavì Gorizia Dance Festival 2024’: così ha esordito Walter Mramor rivelando il ricco programma che si snoderà dal 16 al 20 ottobre. Il Festival transfrontaliero ideato da ArtistiAssociati - Centro di Produzione teatrale, incrementerà le collaborazioni internazionali preparandosi alle celebrazioni di GO! 2025 - Capitale della cultura europea, con un’attenzione particolare alla parità di genere e al coinvolgimento di giovani artisti già di fama internazionale.

11 spettacoli, tra cui 2 prime assolute e 6 nazionali

Giunto alla quinta edizione, il Visavì Gorizia Dance Festival, festival di danza contemporanea di Gorizia e Nova Gorica ideato da ArtistiAssociati, rappresenta un appuntamento consolidato e atteso che offrirà 11 spettacoli, 6 eventi site specific, 1 contest originale, 2 workshop, per un totale di 21 eventi in 5 giorni , che includeranno 2 prime assolute e 6 prime nazionali. 13 compagnie provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Germania e Svizzera, con artisti provenienti da ogni parte del mondo: l’occasione per conoscere i più recenti lavori di coreografi affermati a livello nazionale e internazionale. L’aspetto transfrontaliero rappresenta il punto di forza del Visavì Gorizia Dance Festival. Lo svolgimento dei vari eventi in due Stati, Italia e Slovenia e la collaborazione di ArtistiAssociati con SNG di Nova Gorica e con altre strutture culturali dei due Paesi, hanno consentito negli anni di dare al festival un’impronta di qualità, unicità e inclusività che l’ha portato ad essere inserito fra gli eventi ufficiali di GO! 2025 – Capitale europea della cultura transfrontaliera.

Tra gli eventi ufficiali di GO! 2025

L’anno della Capitale europea della cultura non sarà però un punto d’arrivo ma un’ulteriore opportunità per ampliare e radicare nel territorio l’offerta artistica e culturale di ArtistiAssociati. Saranno nuovamente coinvolte le città di Cormons e Gradisca d’Isonzo e saranno presentati gli eventi site specific: HOW TO_just another Boléro di Emanuele Rosa & Maria Focaraccio e THAT’S ALL di Davide Tagliavini, in musei e dimore storiche messi a disposizione dal Comune di Gorizia, da ERPAC FVG e da Goriški muzej, dando così anche un impulso allo sviluppo turistico del territorio.

Con la scelta del direttore artistico Walter Mramor di un’offerta originale e variegata, con particolare spazio a giovani coreografi e danzatori, sarà proposto al pubblico un articolato panorama della scena contemporanea della danza, con temi che toccano l’attualità della condizione umana, le relazioni con gli altri, l’incertezza del futuro, la condivisione e la ricerca della felicità.

Il programma

Il programma della quinta edizione si apre la mattina di mercoledì 16 ottobre a Gorizia con uno spettacolo dedicato ai bambini delle scuole primarie: MELODIA della compagnia toscana TPO dove i bambini diventano protagonisti grazie alle videoproiezioni e allo speciale spazio interattivo. La giornata prosegue sempre a Gorizia con la prima assoluta di ALL’ARME, nuova creazione del duo artistico Panzetti/Ticconi per lo Studio za suvremeni ples SSP di Zagabria, coprodotta dal network Pan Adria; ispirandosi al ritmo delle marce militari viene studiato il potenziale ritmico e coreografico del sincronismo e dei passi all’unisono. La giornata si chiude a Nova Gorica con PUPO di Sofia Nappi, una prima nazionale slovena; un racconto di formazione con l’invito a non dimenticare il bambino che c'è in noi, impulsivo e giocoso, con un incontenibile desiderio di danzare.

Giovedì 17 si fa tappa a Gradisca d’Isonzo con DESERTO TATTILE di Nicola Galli, che condensa gesto, luce e suono per esplorare e contemplare il deserto inteso come spazio fisico sconfinato e condizione esistenziale. Si torna in serata a Gorizia con due coreografie in prima nazionale presentate da Area Jeune Ballet di Ginevra, compagnia di danzatori under 25 per la prima volta in Italia: WALLS, si interroga sulla tendenza dell’umanità a costruire barriere, fisiche o metaforiche, mentre in WE WILL NEVER GIVE UP ON LOVE i danzatori impersonano dei love fighters, determinati a superare ogni ostacolo per un futuro di amore e speranza.

Venerdì 18 la compagnia berlinese cie. toula limnaios, debutta a Nova Gorica in prima nazionale slovena con STAUBKINDER: ispirato dalla musica di Mahler, è dedicato ai ‘figli della polvere’ che siamo tutti noi, alle prese con le criticità del presente e l’incertezza del futuro. Si prosegue a Gorizia con un’altra prima nazionale, SELECTIVE BREEDING di Pablo Girolami: la ricerca di temi come genetica, logica, manipolazione e globalizzazione per una nuova consapevolezza sul rapporto tra uomo e consumismo, terra e sfruttamento, dignità e tutela della vita.

Sabato 19 ci spostiamo a Cormons per DECISIONE CONSAPEVOLE, nuova creazione di Roberto Tedesco: isolamento, intimità, comunicazione, comunità sono le quattro parole chiave per quattro danzatori alle prese con le loro decisioni, in uno spazio da riempire e svuotare attraverso la consapevolezza di ogni interprete. A seguire, un’altra prima nazionale a Gorizia, AMATEUR SMUGGLERS di Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo, spettacolo, spettacolo finanziato dal fondo per piccoli progetti GO!2025 – programma Interreg Italia- Slovenija 2021-2027 gestito dal GECT GO. Attraverso una città divisa da un confine storico e da un sistema politico, si sviluppa una performance sull’appartenenza e sul desiderio di comunità. Conclude la serata una doppia proposta: SKRIK di Adriano Bolognino, ispirato dal dipinto L’Urlo di Munch, sull’angoscia e la piccolezza dell’uomo di fronte all’universo e WEIRDO di Enrico Morelli, in prima assoluta, sul senso di inadeguatezza: l’unico vero ostacolo di qualunque forma di rapporto, compreso quello con sé stessi.

Domenica 20 , a Gorizia, ritorna il Visavì Experimental Contest realizzato in collaborazione con Compagnia Bellanda, l’originale competizione su musica dal vivo che nelle scorse edizioni ha visto partecipanti italiani e stranieri sfidarsi su ogni genere di danza. Chiude il festival a Nova Gorica, FLIGHTS di Michal e Nastya Rynia, spettacolo finanziato da GO!2025 – Capitale europea della cultura, in prima nazionale slovena: un'incessante ricerca dello spirito umano di un significato, di un legame e dell'orizzonte sconfinato dell'ignoto.

Completano il programma due workshop gratuiti per giovani danzatori e praticanti: uno con Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo, dal titolo STOP & GO! e uno con Valerio Longo dal titolo DANCING OUTDOOR.