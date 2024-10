Take Me Aut, Alice De Andrè porta in scena a teatro i ragazzi Asperger

Lo spettacolo, in scena il 19 ottobre alle ore 20.00 presso il Teatro Gerolamo di Milano, è un'emozionante celebrazione dell'eroismo quotidiano, con protagonisti un gruppo di ragazzi con sindrome di Asperger

Alice De André, un nome che richiama immediatamente alla mente una delle più grandi voci della musica italiana, attrice e regista, ha ideato uno spettacolo teatrale che ha come protagonisti un gruppo di ragazzi con sindrome di Asperger. "Take Me Aut, L'eroe che è in me" non è solo una rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio percorso di crescita e inclusione, che andrà in scena il 19 ottobre alle ore 20.00 presso il Teatro Gerolamo di Milano



EROI QUOTIDIANI SUL PALCO Nato da un laboratorio teatrale della Fondazione Un Futuro per l'Asperger, lo spettacolo ha permesso ai ragazzi di esplorare il concetto di eroismo e di scoprire che ognuno di noi, anche nelle piccole azioni quotidiane, può essere un eroe. Attraverso esercizi e riflessioni sul "viaggio dell'eroe", i giovani attori hanno compreso che l'eroismo non è legato a superpoteri o gesta straordinarie, ma risiede nella capacità di superare le proprie paure e di affrontare le sfide della vita con coraggio.

UN SUCCESSO CHE VA OLTRE IL PALCO "Take Me Aut" è stato un successo immediato, con le prime rappresentazioni che hanno registrato il tutto esaurito. Questo dimostra quanto sia forte l'interesse del pubblico per tematiche come l'inclusione e la valorizzazione delle diversità. Lo spettacolo, infatti, non è solo un'occasione per emozionarsi, ma anche un invito a riflettere sulla nostra società e sulle barriere che ancora oggi impediscono a molte persone di esprimere il proprio potenziale.

Chi è Alice De Andrè Alice De Andrè è un’attrice, presentatrice ed educatrice teatrale diplomata in recitazione all’accademia 09 di Milano. Ha preso parte a vari spettacoli teatrali, cortometraggi, lavorando anche come standup comedian nei locali milanesi e presso il teatro Zelig off. Debutta quest’anno in televisione nella fiction Rai “Com’è umano lui” con la regia di Luca Manfredi, e come regista e drammaturga per lo spettacolo teatrale “Take me Aut” in collaborazione con Fondazione un Futuro per l’Asperger.



Cos'è la fondazione un futuro per l'Anspenger Si tratta di un'organizzazione che si dedica a sostenere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Asperger. Promuove progetti formativi, come Scuola Futuro Lavoro, offrendo un'educazione inclusiva e personalizzata per valorizzare le abilità di questi ragazzi. Collabora con aziende e agenzie di lavoro per creare ambienti favorevoli all'inserimento lavorativo. Inoltre, si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e offre consulenza su strategie educative inclusive.