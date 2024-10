I Soprano. La vera storia, il doc diretto da Alex Gibney arriva su Sky

Il documentario diretto da Alex Gibney racconta la creazione e l’impatto della rivoluzionaria serie, a 25 anni dal suo debutto. In esclusiva su Sky Documentaries venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15, “I Soprano. La vera storia” è anche in streaming solo su NOW e disponibile on demand

25 anni dopo il suo debutto, arriva un documentario in due parti che esplora la creazione e l'impatto della rivoluzionaria serie HBO “I Soprano”. In esclusiva su Sky Documentaries venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15, “I Soprano. La vera storia” è anche in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Il film, diretto dal pluripremiato regista Alex Gibney, offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera del suo creatore, David Chase e mostra come la serie sia diventata un fenomeno culturale, trasformando il racconto televisivo.