Amici 2024, al via domenica 29 settembre

La cantante Emma Marrone è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2024. Torna in gara sul palco dell’Ariston, dopo il secondo posto con Arriverà con i Modà, la vittoria con Non è l’inferno nel 2012 e la settima posizione con Ogni volta è così nel 2022. Ripercorriamo tutta la carriera di questa artista italiana molto amata dal pubblico

Nel 2022, lo ricordiamo, a dirigere l’orchestra durante l'esibizione di Emma Marrone è stata Francesca Michielin. “La proposta è venuta direttamente da lei e io ho accettato subito perché la stimo moltissimo” aveva detto Emma. Quella di quest'anno è la quarta volta in gara al Festival per Emma. A due anni dall’ultima partecipazione, la cantante salentina si presenta sul palco del Teatro Ariston con Apnea , un brano dai suoni dance ed elettronici

Emma è diventata famosa al grande pubblico vincendo la nona edizione di Amici. In questa foto vediamo la cantante mentre si gode il suo meritato trionfo. Per quanto riguarda il suo rapporto con Sanremo, nel corso degli anni Emma è salita più volte sul palco del Teatro Ariston. Da cantante in gara a ospite fino a co-conduttrice