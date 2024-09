Oasis, anche Zerocalcare in coda per i biglietti. VIDEO

Zerocalcare è a Venezia, e sabato 31 agosto aveva in programma di vedere Campo di Battaglia di Gianni Amelio. Qualcosa, però, è andato storto ed è rimasto fuori dalla sala. Cosa è successo? Lo spiega lo stesso fumettista romano in un video pubblicato sul suo account TikTok (che potete vedere nel video in testa a questo articolo).

Sì, perché sabato 31 agosto è stato il giorno in cui Venezia ha dovuto dividersi l’attenzione del mondo con l’altro grande evento di spettacolo dell’ultima settimana: la reunion degli Oasis . Alle 10 del mattino milioni di persone hanno intasato i siti internet di vendita per accaparrarsi i biglietti per uno dei concerti che il duo di Manchester ha annunciato per il 2025 nel Regno Unito. E tra questi c’era anche Zerocalcare.

Com'è andata a finire?

Armato di telefonino, il fumettista ha creato gli account e si è messo in coda. E anche per lui, come per molti altri, diverse cose sono andate storte. Insomma, alla fine niente biglietti, almeno per ora, perché Michele Rech non demorde ed è pronto a provarci ancora. Se volete saperne di più, non vi resta che guardare il video divertentissimo in cui Zerocalcare racconta la sua esperienza con i biglietti degli Oasis (e con il suo sabato alla Mostra del Cinema di Venezia).