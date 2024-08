Dora Channel, il canale speciale interamente dedicato a Dora

Per festeggiare la nuova serie animata dedicata a DORA ecco un evento speciale: da lunedì 2 a domenica 8 settembre il canale NickJr+ (Sky 604) si trasforma in DORA CHANNEL, un canale speciale interamente dedicato all’esploratrice bilingue più amata di sempre

in arrivo anche alcuni nuovi episodi inediti della prima stagione

E per festeggiare al meglio, durante la settimana a lei dedicata, non mancheranno anche alcuni nuovi episodi inediti della prima stagione di DORA. Tutto il mese di settembre sarà comunque dedicato a DORA: a metà mese, infatti, in contemporanea con Paramount+, arriveranno su NickJr (Sky 603) i primi nuovi episodi della seconda stagione di DORA, nuove avventure sempre all’insegna delle esplorazioni e dell’amicizia! Non perdere l'appuntamento con il DORA CHANNEL da lunedì 2 a domenica 8 settembre su NickJr+1 (Sky 604).

