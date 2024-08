Fabula 2024, al via il festival che "Salva l'Anima"

Dal 28 agosto al 2 settembre a Bellizzi (Salerno), avrà luogo una nuova edizione della kermesse ideata da Andrea Volpe.. Gli ospiti di quest'anno sono Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Enrico Brignano, Francesco Montanari e Bianca Nappi, Giulia Sara Salemi, Martin Castrogiovanni, Morfuco e Tonico 70

Da quattordici anni viene chiesto ai ragazzi di tutta Italia dai 9 anni in su di scrivere una favola di proprio pugno durante il periodo estivo. Unica contitio sine qua non per partecipare al Premio Fabula, premio letterario dedicato alla scrittura in programma dal 28 agosto al 2 settembre a Bellizzi (Salerno). Ebbene, quel centinaio di giovani del 2010 sono diventati migliaia, e, edizione dopo edizione, sono nuovamente pronti ad assalire di creatività questo piccolo Comune, il più giovane d’Italia, che a sua volta si è trasformato nel luogo di racconti e storie, spazio libero per le idee, gli abbracci, l’amicizia, il confronto e l’incontro speciale con il jet set dello spettacolo.

Il tema di quest'anno è Salva l'Anima Qui infatti, isola felice della fantasia, novelli Esopo sono pronti a partecipare a una nuova edizione del Festival, ideato da un giovane sognatore, Andrea Volpe, convinto, oggi come allora, che una favola possa salvare il mondo e che come tutte le morali insegnano, il bene vince sempre sul male. «Fabula si offre agli adolescenti che nell’interazione, le attività laboratoriali e l’incontro con gli ospiti, potranno forgiare la personalità e immaginare il loro futuro senza perdere di vista i propri sogni», anticipa Volpe. Ragazzi che hanno necessità di puntare su esempi e valori sani, come l’amicizia che puntualmente in quei sei giorni si rinsalda rendendoli protagonisti, offrendogli occasioni di formazione e crescita, rafforzando le loro idee, a volte inespresse. Salva l’anima il tema di quest’anno. Anticipato dall’hashtag e scritto sui social tutto attaccato marcherà un’edizione che guarda ai valori fondamentali degli affetti, a quei legami che sono per sempre. Ma il Premio è anche passerella dei grandi rappresentanti del mondo dello spettacolo.