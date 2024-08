Umbria Green Festival 2024 al via, il programma

La Nona di Umbria Green Festival sta per iniziare: dal 22 agosto al 28 settembre sono tanti gli eventi in programma: produzioni in esclusiva, prime assolute, nuovi format e progetti reali di sviluppo sostenibile a sostegno del territorio. Tra gli ospiti, Alessandro Baricco, Marco Paolini, Alessandro Quarta, Nicola Piovani, Antonella Viola, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani, Antonio Rinaldo, Carlotta Vagnoli, Loredana Lipperini e altri 100 artisti di livello nazionale e internazionale

La Nona di Umbria Green Festival sta per iniziare: dal 22 agosto al 28 settembre sono tantissimi gli eventi in programma: produzioni in esclusiva, prime assolute, nuovi format e progetti reali di sviluppo sostenibile a sostegno del territorio. Sono previsti grandi ospiti come Alessandro Baricco (in collaborazione con il Cortile di Francesco), Marco Paolini, Alessandro Quarta, Nicola Piovani (in collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere), Antonella Viola, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani, Antonio Rinaldo (Stockholm Water Prize 2023), Carlotta Vagnoli, Loredana Lipperini e altri 100 artisti di livello nazionale e internazionale.

Umbria Green Festival è un vero e proprio progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro. Esso si propone, tramite una rete di eventi, di diffondere il paradigma sostenibile, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura. Il primo Festival Green dell’Umbria toccherà le città di Assisi, Perugia, Terni, Narni, Orvieto, Rasiglia (Foligno), Deruta, Acquasparta e Montecastello di Vibio.

le parole di Daniele Zepparelli, direttore artistico di Umbria Green Festival “Umbria Green Festival è una realtà in continua trasformazione che ha al suo interno storie da raccontare, sogni, progetti, idee per coltivare la speranza in un futuro sostenibile. – dice il direttore artistico Daniele Zepparelli – L’ambientalismo del futuro dovrà per forza di cose rappresentare un nuovo umanesimo. Vanno in questa direzione tutti i format che creiamo: da Risorgive Letterarie a Rasiglia che ha il suo focus sugli obiettivi 5 e 10 dell’agenda 2030 e che sta avendo un successo incredibile, fino al Silent Concert presso la Cascata delle Marmore o alla Fabbrica del Mondo, l’evento televisivo creato da Marco Paolini e Telmo Pievani che portiamo ormai da due anni in Umbria, sostenuto anche da Auri Umbria all’interno del progetto "La via dell'acqua", realizzato in collaborazione con Isola Prossima, il Festival di cultura e sostenibilità di Arpa Umbria. E poi abbiamo aperto questa felice collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e con il Cortile di Francesco. Ospiteremo, per una lectio in prima assoluta in Italia, già sold out, con oltre 1500 persone che si sono prenotate, presso la Piazza della Basilica Superiore di Assisi, Alessandro Baricco, il quale realizzerà per l’occasione una conferenza sul tema mente/corpo per seguire il filo rosso dei centenari francescani. Il 2024 è infatti un anno legato al centenario delle stimmate da cui deriva il tema portante che verrà tracciato dall’autore attraverso alcune parole chiave: mente, corpo, cura di sé, trasformazione, incontro, futuro, benessere” .